Fotoperiodista deportiva muere tras caer de un séptimo piso en Rumanía

La fotoperiodista deportiva, Malina Guler, de tan solo 27 años de edad, murió tras una estrepitosa caída desde el séptimo piso de su apartamento ubicado en Oradea, Rumanía, causando gran conmoción en el país, sobre todo en el mundo del fútbol.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la joven se encontraba en su apartamento cuando, por causas aún no esclarecidas, perdió el equilibrio y cayó al suelo.
Los hechos se registraron el pasado 20 de diciembre, sin embargo, la noticia comenzó a trascender a nivel mundial desde la noche del pasado viernes 26 de diciembre, generando consternación.
De momento, las circunstancias exactas del accidente aún están bajo investigación, según dieron a conocer las autoridades recientemente.
El club deportivo para el que trabajaba, FC Bihor Oradea, emitió un comunicado en el que expresó su tristeza por la pérdida de Guler. Allí resaltaron su profesionalismo y su contribución durante la temporada 2023-2024, en la que el equipo ascendió a la segunda división.
“Malina formó parte del club durante esa temporada, ayudando a capturar los momentos y emociones del equipo con dedicación y compromiso”, señalaron en el texto oficial.
Malina, quien se desempeñaba como fotógrafa también colaboraba con otros equipos, como UTA Arad, y cubría eventos deportivos y culturales en su ciudad.
Su trabajo como fotoperiodista era reconocido por su calidad y sensibilidad.
En redes sociales, Guler había logrado construir una comunidad de aproximadamente 40 mil seguidores en Instagram y Facebook, donde compartía no solo su trabajo, sino también momentos personales y cotidianos.
Su cuenta en estas plataformas se convirtió en un espacio donde sus seguidores expresaron su dolor por la pérdida y enviaron mensajes de despedida, destacando su talento.
Entre los comentarios, se leen frases como: “Hermoso ángel”. “Enviamos nuestro sincero pésame”. “Descansa en paz, alma hermosa”. “Que descanses en paz, Malina”.
La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a familiares, amigos y a la comunidad deportiva, que lamentan la pérdida de una joven talentosa y comprometida con su profesión.