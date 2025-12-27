  1. Inicio
Fotoperiodista deportiva muere tras caer de un séptimo piso en Rumanía

Guler, reconocida por su trabajo como fotoperiodista, dejó una huella en la comunidad deportiva y en sus miles de seguidores en redes sociales

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 19:21
La fotoperiodista deportiva, Malina Guler, de tan solo 27 años de edad, murió tras una estrepitosa caída desde el séptimo piso de su apartamento ubicado en Oradea, Rumanía, causando gran conmoción en el país, sobre todo en el mundo del fútbol.

Foto: Instagram Malina Guler
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la joven se encontraba en su apartamento cuando, por causas aún no esclarecidas, perdió el equilibrio y cayó al suelo.

 Foto: Instagram Malina Guler
Los hechos se registraron el pasado 20 de diciembre, sin embargo, la noticia comenzó a trascender a nivel mundial desde la noche del pasado viernes 26 de diciembre, generando consternación.

Foto: Instagram Malina Guler
De momento, las circunstancias exactas del accidente aún están bajo investigación, según dieron a conocer las autoridades recientemente.

Foto: Instagram Malina Guler
El club deportivo para el que trabajaba, FC Bihor Oradea, emitió un comunicado en el que expresó su tristeza por la pérdida de Guler. Allí resaltaron su profesionalismo y su contribución durante la temporada 2023-2024, en la que el equipo ascendió a la segunda división.

 Foto: Instagram Malina Guler
“Malina formó parte del club durante esa temporada, ayudando a capturar los momentos y emociones del equipo con dedicación y compromiso”, señalaron en el texto oficial.

 Foto: Instagram Malina Guler
Malina, quien se desempeñaba como fotógrafa también colaboraba con otros equipos, como UTA Arad, y cubría eventos deportivos y culturales en su ciudad.

 Foto: Instagram Malina Guler
Su trabajo como fotoperiodista era reconocido por su calidad y sensibilidad.

 Foto: Instagram Malina Guler
En redes sociales, Guler había logrado construir una comunidad de aproximadamente 40 mil seguidores en Instagram y Facebook, donde compartía no solo su trabajo, sino también momentos personales y cotidianos.

 Foto: Instagram Malina Guler
Su cuenta en estas plataformas se convirtió en un espacio donde sus seguidores expresaron su dolor por la pérdida y enviaron mensajes de despedida, destacando su talento.

 Foto: Instagram Malina Guler
Entre los comentarios, se leen frases como: “Hermoso ángel”. “Enviamos nuestro sincero pésame”. “Descansa en paz, alma hermosa”. “Que descanses en paz, Malina”.

 Foto: Instagram Malina Guler
La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a familiares, amigos y a la comunidad deportiva, que lamentan la pérdida de una joven talentosa y comprometida con su profesión.

 Foto: Instagram Malina Guler
