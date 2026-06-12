“Riesgolandia” enseña prevención ambiental a niños de la colonia Kennedy

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el descanso por la celebración del Día del Estudiante, el pasado 11 de junio, el proyecto ecológico Escuelas Amigables con el Ambiente, impulsado por EL HERALDO, cerró con mucho aprendizaje su tercera semana de actividades.
La jornada concluyó con la visita al Centro de Educación Básica (CEB) Roberto Sosa, ubicado en la colonia Kennedy, en la que el aula guía se transformó en un espacio interactivo de aprendizaje con un taller sobre la Gestión Integral de Riesgos, impartido por la Cruz Roja Hondureña.
La principal atracción fue la metodología lúdica utilizada por la institución para enseñar medidas de prevención ante riesgos ambientales.
A través de dinámicas y juegos adaptados, los estudiantes participaron activamente en actividades diseñadas para fortalecer sus conocimientos sobre la protección del entorno y la reducción de riesgos.
Aprendizaje y sana competencia
La Cruz Roja Hondureña desplegó dinámicas diseñadas especialmente para que los niños asimilaran medidas fundamentales de prevención ante peligros ambientales.
Entre las actividades destacaron las versiones educativas de los juegos “Escaleras y Serpientes” y “Riesgolandia”, que permitieron a los alumnos aprender mientras competían de manera sana por premios como termos, tazas, vasos térmicos y llaveros proporcionados por la Cruz Roja Hondureña.
Comités Ambientales a prueba
Los 15 estudiantes que integran activamente el Comité Ambiental del CEB Roberto Sosa lideraron la actividad y pusieron a prueba los conocimientos teóricos que han acumulado a lo largo de esta gran iniciativa ecológica. Su misión es ser agente multiplicador y llevar las enseñanzas a toda la población estudiantil.
A lo largo de las dinámicas, los estudiantes respondieron preguntas relacionadas con el compostaje, el reciclaje, la protección del medio ambiente, el cambio climático y las medidas de mitigación ante desastres naturales.
Aunque las actividades de la tercera semana concluyeron en la colonia Kennedy, el tablero de “Riesgolandia” continuará su recorrido el próximo lunes en los Centros de Educación Básica Lempira y Roberto Suazo Córdova.
Gracias a nuestros patrocinadores
El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente en su 12 edición es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.
Con la colaboración de:
Y es una suma de voluntades y trabajo en equipo con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Secretaría de Educación a través de DECOAS y Alcaldía Municipal del Distrito Central.