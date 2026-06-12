“Riesgolandia” enseña prevención ambiental a niños de la colonia Kennedy

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el descanso por la celebración del Día del Estudiante, el pasado 11 de junio, el proyecto ecológico Escuelas Amigables con el Ambiente, impulsado por EL HERALDO, cerró con mucho aprendizaje su tercera semana de actividades.

La jornada concluyó con la visita al Centro de Educación Básica (CEB) Roberto Sosa, ubicado en la colonia Kennedy, en la que el aula guía se transformó en un espacio interactivo de aprendizaje con un taller sobre la Gestión Integral de Riesgos, impartido por la Cruz Roja Hondureña.

La principal atracción fue la metodología lúdica utilizada por la institución para enseñar medidas de prevención ante riesgos ambientales.

A través de dinámicas y juegos adaptados, los estudiantes participaron activamente en actividades diseñadas para fortalecer sus conocimientos sobre la protección del entorno y la reducción de riesgos.