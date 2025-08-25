Ciudadanos intensifican protestas por el mal estado de las calles de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Agosto se ha convertido en un mes de constantes protestas en el Distrito Central. El deterioro de las calles en barrios, colonias y aldeas ha obligado a vecinos y transportistas a manifestarse para exigir a las autoridades una reparación inmediata. Este lunes, transportistas de la colonia Arturo Quezada y sectores aledaños realizaron un plantón para demandar mejores condiciones de tránsito, al considerar que el mal estado de las vías encarece sus costos de operación y afecta su trabajo diario. “Queremos que nos arreglen las calles, ya no soportamos el deterioro que tienen, los costos se nos han ido arriba con los repuestos y ya no podemos con eso, le pedimos respuestas a la Alcaldía”, pidió Elmer Mejía, uno de los transportistas del lugar.

El rubro alzó su voz convarios carteles en los que se leía: "nuestras colonias están en el completo olvido" y "estamos haciendo inversiones millonarias". La intención es reflejar su inconformidad con las autoridades. La protesta fue pacífica, los involucrados decidieron no obstaculizar el paso vehicular. Los únicos afectados fueron los usuarios del transporte público, quienes tuvieron que pagar taxis privados o caminar largos tramos para llegar a sus destinos. Abel Gamero, jefe de infraestructura Mayor y Obras Civiles de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), se presentó a la zona de la protesta para buscar un acuerdo con los moradores. "Tenemos un contrato de maquinaria con el cual vamos a hacer esta intervención, esperamos que nos den unos días para hacer ese movimiento de la maquinaria y comenzar a mover material", aseguró.

Los transportistas accedieron a brindarles un compás de espera de dos días para que comiencen los trabajos de pavimentación. El tramo dañado en cuestión va desde la colonia Australia, Santa Clara, la 28 de Junio y finaliza en el Amatillo. “Se nos dio la palabra de que ya el miércoles traen la maquinaria, si no nos responden, el jueves vamos a tener que tomar nuevamente las calles y esta vez ya no va a ser pacífica como hoy”, advirtió Mejía.

Otras protestas

Esta protesta se suma a varias que se han suscitado este mes en la capital, todas por la misma razón: malas condiciones de las vías. En la colonia Cerro Grande, específicamente en el sector dos, los vecinos tienen más de un año de solicitar la pavimentación de la calle principal que nunca llega.

Las molestias han incrementado, ya que las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) prometieron empezar los trabajos el 10 de agosto, pero a 5 días de terminar el mes, las calles siguen igual. “Nos mintió el ministro. Queremos que nos reparen la carretera porque ya no aguantamos el tráfico y el mal estado de la calle”, aseguró José Manuel, locatario de la Cerro Grande. Los vecinos habían convocado a una protesta para este lunes, sin embargo, elementos de la Policía Nacional (PN) se anticiparon al hecho y llegaron a resguardar el lugar, por lo que decidieron cancelarla.