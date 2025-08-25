  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Ciudadanos intensifican protestas por el mal estado de las calles de la capital

Vecinos de la Cerro Grande, Arturo Quezada y aldea Mateo han salido a protestar este mes para exigir a las autoridades restaurar sus calles en pésimas condiciones

  • 25 de agosto de 2025 a las 15:17
Ciudadanos intensifican protestas por el mal estado de las calles de la capital

Los transportistas solicitan que se intervenga el tramo que va desde la colonia Australia, Santa Clara, la 28 de Junio y finaliza en El Hatillo.

 Fotos: Álex Pérez / EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Agosto se ha convertido en un mes de constantes protestas en el Distrito Central. El deterioro de las calles en barrios, colonias y aldeas ha obligado a vecinos y transportistas a manifestarse para exigir a las autoridades una reparación inmediata.

Este lunes, transportistas de la colonia Arturo Quezada y sectores aledaños realizaron un plantón para demandar mejores condiciones de tránsito, al considerar que el mal estado de las vías encarece sus costos de operación y afecta su trabajo diario.

“Queremos que nos arreglen las calles, ya no soportamos el deterioro que tienen, los costos se nos han ido arriba con los repuestos y ya no podemos con eso, le pedimos respuestas a la Alcaldía”, pidió Elmer Mejía, uno de los transportistas del lugar.

Advierten protestas si la SIT no cumple con la reconstrucción de la carretera de Mateo

El rubro alzó su voz convarios carteles en los que se leía: “nuestras colonias están en el completo olvido” y “estamos haciendo inversiones millonarias”. La intención es reflejar su inconformidad con las autoridades.

La protesta fue pacífica, los involucrados decidieron no obstaculizar el paso vehicular. Los únicos afectados fueron los usuarios del transporte público, quienes tuvieron que pagar taxis privados o caminar largos tramos para llegar a sus destinos.

Abel Gamero, jefe de infraestructura Mayor y Obras Civiles de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), se presentó a la zona de la protesta para buscar un acuerdo con los moradores.

“Tenemos un contrato de maquinaria con el cual vamos a hacer esta intervención, esperamos que nos den unos días para hacer ese movimiento de la maquinaria y comenzar a mover material”, aseguró.

“No volvieron a trabajar ahí”: vecinos de Cerro Grande denuncian abandono de calles

Los transportistas accedieron a brindarles un compás de espera de dos días para que comiencen los trabajos de pavimentación.

El tramo dañado en cuestión va desde la colonia Australia, Santa Clara, la 28 de Junio y finaliza en el Amatillo.

“Se nos dio la palabra de que ya el miércoles traen la maquinaria, si no nos responden, el jueves vamos a tener que tomar nuevamente las calles y esta vez ya no va a ser pacífica como hoy”, advirtió Mejía.

Otras protestas

Esta protesta se suma a varias que se han suscitado este mes en la capital, todas por la misma razón: malas condiciones de las vías.

En la colonia Cerro Grande, específicamente en el sector dos, los vecinos tienen más de un año de solicitar la pavimentación de la calle principal que nunca llega.

Los vecinos de la colonia Cerro Grande piden a las autoridades que cumplan sus promesas y restauren su carretera, ya que esta en pésimas condiciones.

Los vecinos de la colonia Cerro Grande piden a las autoridades que cumplan sus promesas y restauren su carretera, ya que esta en pésimas condiciones.

(Foto: Alex Perez )

Las molestias han incrementado, ya que las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) prometieron empezar los trabajos el 10 de agosto, pero a 5 días de terminar el mes, las calles siguen igual.

“Nos mintió el ministro. Queremos que nos reparen la carretera porque ya no aguantamos el tráfico y el mal estado de la calle”, aseguró José Manuel, locatario de la Cerro Grande.

Los vecinos habían convocado a una protesta para este lunes, sin embargo, elementos de la Policía Nacional (PN) se anticiparon al hecho y llegaron a resguardar el lugar, por lo que decidieron cancelarla.

Fallas en sistema de agua dañan calle principal de la Arturo Quezada, en Comayagüela

Sin embargo, la intención sigue vigente. “Residentes de la Cerro Grande pedimos que mañana intentemos tomarnos la carretera”, fue el posteo en el grupo público de la app de la colonia.

En la aldea Mateo, la situación es similar. El 13 de agosto, los pobladores se tomaron las calles para exigir el cumplimiento de la promesa de restaurar sus calles.

Ese mismo día, las autoridades de la SIT se hicieron presentes en el lugar para detener la toma que estaba afectando el paso vehicular, a cambio les prometieron que iniciarían los trabajos de forma inmediata.

Según relatos de los vecinos, solo trabajaron el día de la protesta y al siguiente no volvieron a aparecer en la zona. Ante el engaño, algunos pobladores advirtieron retomar medidas.

“Si no se continúan los trabajos como lo prometió la SIT, la próxima semana vamos a tomar la calle”, aseguró Ivan Sánchez, presidente del patronato.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Nayely Santos
Nayely Santos
Periodista

Amante de la redacción sobre temas sociales. Siempre busca la calidad, transparencia y dedicación en su trabajo. Es licenciada en Periodismo por Ceutec.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias