Advierten protestas si la SIT no cumple con la reconstrucción de la carretera de Mateo

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de Mateo advirtieron que la próxima semana saldrán a protestar si la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) no cumple con las promesas de rehabilitación de la carretera principal de la aldea Mateo, la cual conecta también con el municipio de Lepaterique, Francisco Morazán.

“Los de la SIT prometieron que iban a trabajar de inmediato, hacer una limpieza para que la calle se mirara despejada, y que luego se haría un compás de espera para traer la máquina que va a reciclar todo el material”, explicó el presidente del patronato, Iván Sánchez.

Sin embargo, la SIT decidió que la obra será ejecutada con concreto hidráulico. Actualmente, la institución ha realizado trabajos de limpieza, pero estos continuarán únicamente hasta este viernes.

El dirigente comunal advirtió que, si no se cumple lo pactado, los pobladores tomarán acciones. “Si no se continúan los trabajos como lo prometió la SIT, la próxima semana vamos a tomar la calle”, señaló.

Hasta el momento, solo se ha trabajado durante dos días: “El día de la toma y el siguiente”, añadió Sánchez.

El 13 de este mes de agosto los pobladores del sector se tomaron la calle para exigir la pavimentación. Ante esta solicitud, la SIT se comprometió trabajar en la reconstrucción de la vía.