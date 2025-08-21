  1. Inicio
Advierten protestas si la SIT no cumple con la reconstrucción de la carretera de Mateo

Pobladores de Mateo esperan que las promesas de la SIT se hagan realidad, de lo contrario anuncian que saldrán a las calles

  • 21 de agosto de 2025 a las 10:43
Habitantes de varias comunidades aguardan a que la SIT cumpla con la reconstrucción, pero advierten protestas si no hay respuesta clara.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de Mateo advirtieron que la próxima semana saldrán a protestar si la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) no cumple con las promesas de rehabilitación de la carretera principal de la aldea Mateo, la cual conecta también con el municipio de Lepaterique, Francisco Morazán.

“Los de la SIT prometieron que iban a trabajar de inmediato, hacer una limpieza para que la calle se mirara despejada, y que luego se haría un compás de espera para traer la máquina que va a reciclar todo el material”, explicó el presidente del patronato, Iván Sánchez.

Sin embargo, la SIT decidió que la obra será ejecutada con concreto hidráulico. Actualmente, la institución ha realizado trabajos de limpieza, pero estos continuarán únicamente hasta este viernes.

El dirigente comunal advirtió que, si no se cumple lo pactado, los pobladores tomarán acciones. “Si no se continúan los trabajos como lo prometió la SIT, la próxima semana vamos a tomar la calle”, señaló.

Hasta el momento, solo se ha trabajado durante dos días: “El día de la toma y el siguiente”, añadió Sánchez.

El 13 de este mes de agosto los pobladores del sector se tomaron la calle para exigir la pavimentación. Ante esta solicitud, la SIT se comprometió trabajar en la reconstrucción de la vía.

Sin embargo, los moradores hicieron una advertencia clara: “Si la SIT no continúa, nosotros vamos a tomas la próxima semana, no hay día ni hora, las calles se tomarán", manifestó Sánchez

La carretera principal de Mateo ha permanecido durante muchos años en abandono, y la carpeta asfáltica ya cumplió su vida útil. “El material reciclado se usará como base para colocar el concreto hidráulico”, detalló el dirigente.

Hasta los momentos la SIT solo ha trabajado dos días. Este viernes continuará con los trabajos en el reciclaje de material.

(Foto: Alex pérez/EL HERALDO)

El proyecto contempla la reconstrucción de cuatro kilómetros y beneficiará a siete comunidades, además del municipio de Lepaterique.

“Son beneficiadas El Jocomico, Aceituno, Achote, Cieneguita, Nueva Aldea, El Empedrado, Las Tablas, La Calera y el municipio de Lepaterique”, expuso Sánchez.

De acuerdo con estimaciones, en las comunidades pertenecientes al Distrito Central serán favorecidas alrededor de 20,000 personas, además de los pobladores de Lepaterique.

Actualmente, la carretera que conecta a Mateo con Lepaterique está en condiciones deplorables, con numerosos baches a lo largo de la vía. Los vecinos han realizado varias protestas en el pasado para exigir su reparación y ahora se mantienen a la expectativa de que la SIT cumpla con lo prometido.

