La SIT destinará L1,400 millones en obras del libramiento del sur

Tegucigalpa, Honduras.- Después de múltiples promesas del proyecto vial denominado libramiento sur, la Secretaría de Infraestructura y Transporte(SIT) anunció que las obras físicas iniciarán el 29 de septiembre con un presupuesto de 1,400 millones de lempiras.

Esta obra de infraestructura promete aliviar el pesado tráfico vehicular de la salida hacia los departamentos de Cholultecas, Valle y municipios del sur de Francisco Morazán, por donde actualmente transitan alrededor de 31,000 vehículos al día.

El financiamiento de este proyecto se obtuvo a través de un préstamo del banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que realizó el primer desembolso para financiar esta iniciativa.

“Orden de inicio para el corredor de cuatro carriles del libramiento al sur del Distrito Central”, informó el titular de SIT, Octavio Pineda.

“Consorcio iniciará trabajos a partir del lunes 29 de Septiembre en el aniversario de la capital”, precisó el ministro en sus redes sociales.

El proyecto tien una extensión de 8.2 kilómetros y tendrá una inversión de 54 millones de dólares , es decir, 1,400 millones de lempiras al cambio del 20 de agosto del 2025.

El libramiento sur será una carretera que unirá el anillo periférico, a la altura de la aldea La Cañada, con la CA-5 al sur, en el kilómetro seis, en el sector de la aldea El Tizatillo.