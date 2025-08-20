La SIT destinará L1,400 millones en obras del libramiento del sur

Tegucigalpa, Honduras.- Después de múltiples promesas del proyecto vial denominado libramiento sur, la Secretaría de Infraestructura y Transporte(SIT) anunció que las obras físicas iniciarán el 29 de septiembre con un presupuesto de 1,400 millones de lempiras.
Esta obra de infraestructura promete aliviar el pesado tráfico vehicular de la salida hacia los departamentos de Cholultecas, Valle y municipios del sur de Francisco Morazán, por donde actualmente transitan alrededor de 31,000 vehículos al día.
El financiamiento de este proyecto se obtuvo a través de un préstamo del banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que realizó el primer desembolso para financiar esta iniciativa.
“Orden de inicio para el corredor de cuatro carriles del libramiento al sur del Distrito Central”, informó el titular de SIT, Octavio Pineda.
“Consorcio iniciará trabajos a partir del lunes 29 de Septiembre en el aniversario de la capital”, precisó el ministro en sus redes sociales.
El proyecto tien una extensión de 8.2 kilómetros y tendrá una inversión de 54 millones de dólares , es decir, 1,400 millones de lempiras al cambio del 20 de agosto del 2025.
El libramiento sur será una carretera que unirá el anillo periférico, a la altura de la aldea La Cañada, con la CA-5 al sur, en el kilómetro seis, en el sector de la aldea El Tizatillo.
Según informe oficial de la Secretaría de Finanzas, esta obra tenía como inicio el 17 de diciembre del 2018 con un monto contratado de 44.3 millones de dólares, es decir, 1,149.6 millones de lempiras al cambio del 20 de agosto.
El proyecto denominado Libramiento Anillo Periférico-Carretera CA-5 Sur tiene como límite de desembolso hasta el 21 de mayo del 2026.
No anunciaron etapas
Para el arquitecto Luciano Durón, este es un proyecto importante que desde hace años debía comenzar para dar solución en la salida al sur.
“Ya debería de haber comenzado a excepción de que los fondos se hayan ido para otro lado”, manifestó el arquitecto urbanista.
Consideró que es muy importante que comience este proyecto, sobre todo qué fases se van a construir con el primer desembolso.
El entrevistado afirmó que este proyecto ayudará a la reducción del tráfico en la salida al sur; por tanto, la SIT tiene que dar a conocer qué etapa iniciará y cuándo terminará.
Cuatro promesas
El proyecto es una de las obras más esperadas por los capitalinos que a diario sufren embotellamientos, principalmente entre la colonia Loarque y el puente Germania. Sin embargo, ya suman cuatro promesas sin cumplir.
En noviembre de 2024, la Secretaría de Infraestructura y Transporte aseguró que los trabajos arrancarían entre febrero y marzo de 2025.
Pasaron los meses y en abril de 2025 el ministro de la SIT volvió a referirse al proyecto. En esa ocasión dijo que las obras físicas iniciarían en agosto de 2025, destacando que se trataba de una obra estratégica para mejorar la movilidad en el sur de Tegucigalpa.
En junio informó que “en las próximas semanas” comenzaría la megaobra, presentándola como parte del plan de modernización vial de la capital. Los pobladores esperaban maquinaria en la zona, pero la promesa no se concretó.
A inicios de este mes , este rotativo hizo un recorrido por la zona y constató que la obra no había comenzado aún, pese a que el ministro había dicho que era inminente.
Para conocer más detalles del proyecto, EL HERALDO intentó comunicarse en repetidas ocasiones vía WhatsApp con el ministro Octavio Pineda, sin embargo, no se obtuvo respuesta del funcionario.