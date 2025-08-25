Vecinos del sur de Tegucigalpa exigen pavimentación tras años de promesas

Exclusivo suscriptores
Tegucigalpa, Hondura.- Los vecinos de las colonias Reynel Fúnez, Buenos Aires y Dora de Asfura han acumulado años escuchando promesas y realizando protestas en busca de la pavimentación de sus calles. Desde 2018, los residentes esperan que el proyecto se concrete, sin que las autoridades den respuesta a las comunidades ubicadas al sur de la capital.
“Toda esta calle principal está destruida y los carros se dañan a cada rato”, manifestó Luis Obando, quien se encontraba renovando su vivienda ubicada a la orilla de la calle principal de la colonia Dora de Asfura.
Durante la administración del exalcalde Nasry Tito Asfura, solo se pavimentó el sector uno y parte del sector dos de la colonia Reynel Fúnez.
“Posiblemente van a venir en octubre a prometer de nuevo la pavimentación. Pero solo prometen y no cumplen nada. Hago un llamado a las autoridades para que nos pavimenten. Aquí ni aguas negras tenemos”, agregó Obando.
La exigencia de los vecinos es clara: que se cumpla con la pavimentación prometida desde la alcaldía y que esta no quede solo en palabras.
“Hasta el momento, solo pavimentaron en la administración de Nasry Tito Asfura el sector uno y parte del dos en la colonia Reynel Fúnez; luego se olvidaron de nosotros”, indicó Maris Gómez, también vecina de la zona.
“Para 2022 se tenía prevista la pavimentación; sin embargo, no se cumplió la promesa”, añadió.
“Muchas personas se quejan porque la calle de tierra está destruida y el alcalde no le da mantenimiento”, denunció otro vecino que se encontraba cerca de la entrevistada.
Los pobladores calificaron el incumplimiento como un abandono total, mientras las calles continúan deteriorándose y generando incomodidades para quienes transitan la zona.
Actualmente, los proyectos de pavimentación en estas colonias siguen sin avanzar, y el alcalde Jorge Aldana no ha mencionado si continuará con los planes pendientes.
Los vecinos aseguran que la vía principal, de aproximadamente 1.5 kilómetros, está totalmente destruida desde la entrada hasta llegar a Reynel Fúnez.
Años de promesas
Las autoridades municipales realizaron las primeras promesas de pavimentación en 2018, generando expectativas entre los residentes del sur de la capital. Sin embargo, ante la falta de cumplimiento, los pobladores bloquearon la vía al sur de Tegucigalpa en 2020, exigiendo el proyecto prometido por el entonces alcalde Nasry Tito Asfura. Ese mismo año, el edil se comprometió públicamente a atender la demanda, tras la presión vecinal, pero la ejecución nunca se concretó.
En agosto de 2021, los bloqueos regresaron a Reynel Fúnez. Los vecinos denunciaron nuevamente el incumplimiento de las promesas y exigieron respuestas concretas, advirtiendo que la paciencia se estaba agotando.
La pavimentación estaba prevista para 2022, pero los trabajos no se ejecutaron en ninguna de las colonias afectadas. La expectativa de las familias volvió a quedarse en palabras.
La obra permanecía abandonada en 2023. La Alcaldía reportaba otros proyectos en la ciudad, pero no incluía a Reynel Fúnez, Buenos Aires ni Dora de Asfura.
Este año, la situación sigue sin avances. Los vecinos reclaman pavimento y servicios básicos, mientras las autoridades actuales no responden a sus solicitudes, dejando a las colonias con calles deterioradas y promesas incumplidas que se prolongan por más de siete años.
“Nos sentimos olvidados, no solo por el pavimento, sino porque aquí ni servicios básicos tenemos”, reiteró don Luis Obando.
EL HERALDO intentó comunicarse con la Dirección de Control y Seguimiento para conocer sobre el tema; sin embargo, no se obtuvo respuesta