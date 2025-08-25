Vecinos del sur de Tegucigalpa exigen pavimentación tras años de promesas

Tegucigalpa, Hondura.- Los vecinos de las colonias Reynel Fúnez, Buenos Aires y Dora de Asfura han acumulado años escuchando promesas y realizando protestas en busca de la pavimentación de sus calles. Desde 2018, los residentes esperan que el proyecto se concrete, sin que las autoridades den respuesta a las comunidades ubicadas al sur de la capital.

“Toda esta calle principal está destruida y los carros se dañan a cada rato”, manifestó Luis Obando, quien se encontraba renovando su vivienda ubicada a la orilla de la calle principal de la colonia Dora de Asfura.

Durante la administración del exalcalde Nasry Tito Asfura, solo se pavimentó el sector uno y parte del sector dos de la colonia Reynel Fúnez.

“Posiblemente van a venir en octubre a prometer de nuevo la pavimentación. Pero solo prometen y no cumplen nada. Hago un llamado a las autoridades para que nos pavimenten. Aquí ni aguas negras tenemos”, agregó Obando.

La exigencia de los vecinos es clara: que se cumpla con la pavimentación prometida desde la alcaldía y que esta no quede solo en palabras.

“Hasta el momento, solo pavimentaron en la administración de Nasry Tito Asfura el sector uno y parte del dos en la colonia Reynel Fúnez; luego se olvidaron de nosotros”, indicó Maris Gómez, también vecina de la zona.