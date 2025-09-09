48% de avance: túnel de Florencia estará listo en noviembre, asegura Alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del túnel de Florencia avanza en un 48% y se proyecta como un alivio para miles de conductores que circulan a diario por el bulevar Suyapa, una de las zonas más congestionadas del Distrito Central. Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informaron que la obra está cerca de alcanzar la mitad de su ejecución y se espera concluirla en noviembre. “Esta obra avanza en un 48% de su ejecución y construcción. Ahora solo estamos pendientes de los despejes y temas técnicos para poder avanzar rápido y entregarla en el tiempo que nos hemos comprometido”, afirmó Jorge Aldana, alcalde capitalino.

El funcionario aseguró que "se trabaja en la fundición de la losa en la parte superior donde será el túnel, la próxima semana se harán los despejes eléctricos para poder avanzar con la construcción de los carriles y avanzar con la rampa de salida del túnel". Este proyecto incluye la construcción de un colector de aguas negras, muros de salida y entrada al túnel y la finalización de la ampliación de la línea de intervención. Además, las autoridades aseguraron que implementarán elementos de seguridad y urbanismo: "como barreras de jersey de concreto reforzado con barandales, ampliaciones de calzadas en el bulevar, señalización horizontal y vertical, bordillos, aceras y áreas verdes", destacó la comuna. En el proyecto se invierten más de 44 millones de lempiras. Según las estimaciones, este proyecto beneficiará a más de 5,000 vehículos que transitan a diario por la zona. La esperanza es que la circulación se desarrolle de una forma más fluida y sin grandes embotellamientos.

Cabe destacar que, la obra solo permitirá el paso de vehículos livianos, ya que solo cuenta con una longitud de 150 metros y un ancho de entre 5.41 y 6.40 metros —en su parte más amplia–. El paso de un vehículo pesado podría perjudicar la estructura, ya que no fue creado con esa capacidad. Para garantizar que esto no ocurra, se instalará una cabina de control desde donde se verificará el tipo de vehículos que hagan uso del túnel. Aunque este es un punto de común tránsito, hay muchos sectores que tendrán un alivio directo, como por ejemplo: la Florencia, Lomas del Guijarro, Payaquí y todo el sector cercano al Centro Cívico Gubernamental que se dirige hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).