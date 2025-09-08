“Queremos que nos saquen de este infierno”: manifestantes en la salida a Oriente

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de la carretera que conduce a la zona oriental de Honduras pasó de ser un sueño a una pesadilla para los pobladores: las viviendas se llenan de polvo, el tráfico se paraliza durante horas y el deterioro de los vehículos es cada vez más costoso. Mientras tanto, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) no ha brindado una solución concreta a los afectados}, lo que llevó a los vecinos a salir a protestar. “Estamos pidiendo que nos saquen de este infierno de polvo en el que estamos viviendo. Vinieron a deshacer la calle, que no estaba mala, pero si la vinieron a deshacer y ahora no les interesa”, denunció Nahún Márquez, poblador de la zona.

El mes pasado los vecinos también realizaron una manifestación. Según Márquez, en esa ocasión fueron recibidos por el ministro de la SIT, pero las promesas quedaron incumplidas. “El ministro nos citó y fuimos. Hasta foto se tomó y puso que el problema estaba solucionado, pero aquí ni una retroexcavadora hay”, lamentó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La protesta ​​​​​​de ayer se concentró en el kilómetro 18 de la carretera, donde los pobladores bloquearon ambos carriles. Inicialmente no permitieron el paso de vehículos, pero tras la mediación de la Policía Nacional se habilitó un carril. La toma se extendió por más de 10 horas. Pasadas las 4:00 p.m. los manifestantes liberaron el paso por completo y se retiraron. El evento dejó personas heridas, vehículos con daños y al menos tres detenidos. “Se llevaron tres detenidos. Los familiares están en el Core 7 y están denunciando que falta uno de los detenidos. Yo le pido a los oficiales que investiguen dónde lo tienen, porque solo hay dos y no sabemos qué fin le habrán dado”, denunció Márquez. Ante la incertidumbre, los manifestantes acordaron trasladarse este martes a las instalaciones de la SIT para exigir soluciones. Si no reciben una respuesta positiva, advirtieron que continuarán con las protestas. En caso de no recibir una respuesta positiva, los afectados se mantuvieron firmes en la decisión de continuar con las protestas. “Es igual quedarnos a vivir aquí o en nuestras casas”, dijo Marquez.

Quejas

Decenas de carros pasan a diario por esta zona y levantan enormes cantidades de polvo que terminan dentro de las viviendas o negocios que están establecidos en las orillas de la calle y, aún peor, en los pulmones de los residentes. “Las fosas nasales de nuestros hijos y de todos los que estamos aquí sufren, las cortinas de polvo se mantienen permanentes aquí. Estamos haciendo esto no por pelear, sino porque tenemos necesidad, no podemos vivir así como han dejado la calle”, lamentó Marquez. Otro de los protestantes aseguró a EL HERALDO que la situación es preocupante. “Tengo un bebé de 16 meses, hasta el momento, no se ha enfermado, pero si esto continúa así nos da miedo que se pueda enfermar”. Además de las afectaciones a la salud, los vecinos aseguraron que están perdiendo fuentes de ingresos: sus negocios.