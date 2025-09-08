Bellos rostros engalanan el cuadro de palillonas del Jesús Aguilar Paz: conozca a sus integrantes

Con carisma, belleza y un entusiasmo contagioso, las jóvenes palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz, ya son uno de los cuadros favoritos de los desfiles 2025.
Cada una aporta un toque único que las hace sobresalir, desde la frescura juvenil hasta el liderazgo que guía al grupo.
El cuadro de palillonas del Aguilar Paz ya se roba los aplausos. Estas jóvenes no solo destacan por su presencia, sino también por el compromiso y la disciplina con la que representan a su institución.
Lucía Mareli Vásquez, con apenas 14 años, es estudiante de octavo grado. Ella brilla con frescura y aporta una dosis de energía al grupo.
Heyli Areli Almendares, de 14 años, es alumna de noveno grado; destaca por su gracia natural y el entusiasmo que transmite en cada paso.
Britany Anyeli Valladares, de 15 años, es estudiante de noveno grado. Ella combina elegancia y simpatía, convirtiéndose en una de las favoritas del público.
Yanitza Romero, de 16 años y alumna de onceavo grado en Contaduría y Finanzas, es la capitana del grupo, una líder nata que guía con firmeza y carisma.
Melanie Flores tiene 18 años y es estudiante del segundo año de Administración de Empresas. La bella joven destaca como una de las más carismáticas.
Alisson Dayani Canales, de 16 años, es estudiante de Contaduría y Finanzas. La hermosa bastonera refleja disciplina y encanto en cada presentación.
Génesis Abigaíl, de 15 años, es alumna de octavo grado. La estudiante resalta por su rostro angelical y su cabello que la hacen inconfundible en el grupo.
Keylin Sofía, estudiante de noveno grado, tiene 16 años y desde ya brilla con un carisma y seguridad.
Evelin Alexandra Aguilar Leiva, estudia su último año de Ciencias y Humanidades, es símbolo de esfuerzo y elegancia en el escenario. Es una de las que conquista con sus hermosos ojos.
Jennifer Adriana Corona Rubio, de 17 años, es alumna de primer año de Bachillerato en Humanidades, combina ternura y determinación.
Maylin Amador, de 16 años. Ella es estudiante de Bachillerato Técnico Profesional en Informática; hipnotiza con sus ojos verdes, uno de sus mayores encantos.