Bellos rostros engalanan el cuadro de palillonas del Jesús Aguilar Paz: conozca a sus integrantes

Rostros angelicales y sonrisas encantadoras, así se presentan las palillonas del Instituto Jesús Aguilar Paz, un grupo de jóvenes que ya deslumbra previo a los desfiles

  • 08 de septiembre de 2025 a las 16:00
Con carisma, belleza y un entusiasmo contagioso, las jóvenes palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz, ya son uno de los cuadros favoritos de los desfiles 2025.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Cada una aporta un toque único que las hace sobresalir, desde la frescura juvenil hasta el liderazgo que guía al grupo.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
El cuadro de palillonas del Aguilar Paz ya se roba los aplausos. Estas jóvenes no solo destacan por su presencia, sino también por el compromiso y la disciplina con la que representan a su institución.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Lucía Mareli Vásquez, con apenas 14 años, es estudiante de octavo grado. Ella brilla con frescura y aporta una dosis de energía al grupo.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Heyli Areli Almendares, de 14 años, es alumna de noveno grado; destaca por su gracia natural y el entusiasmo que transmite en cada paso.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Britany Anyeli Valladares, de 15 años, es estudiante de noveno grado. Ella combina elegancia y simpatía, convirtiéndose en una de las favoritas del público.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Yanitza Romero, de 16 años y alumna de onceavo grado en Contaduría y Finanzas, es la capitana del grupo, una líder nata que guía con firmeza y carisma.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Melanie Flores tiene 18 años y es estudiante del segundo año de Administración de Empresas. La bella joven destaca como una de las más carismáticas.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Alisson Dayani Canales, de 16 años, es estudiante de Contaduría y Finanzas. La hermosa bastonera refleja disciplina y encanto en cada presentación.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Génesis Abigaíl, de 15 años, es alumna de octavo grado. La estudiante resalta por su rostro angelical y su cabello que la hacen inconfundible en el grupo.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Keylin Sofía, estudiante de noveno grado, tiene 16 años y desde ya brilla con un carisma y seguridad.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Evelin Alexandra Aguilar Leiva, estudia su último año de Ciencias y Humanidades, es símbolo de esfuerzo y elegancia en el escenario. Es una de las que conquista con sus hermosos ojos.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Jennifer Adriana Corona Rubio, de 17 años, es alumna de primer año de Bachillerato en Humanidades, combina ternura y determinación.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Maylin Amador, de 16 años. Ella es estudiante de Bachillerato Técnico Profesional en Informática; hipnotiza con sus ojos verdes, uno de sus mayores encantos.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
