¿Cómo solicitar agua potable de manera gratuita?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La falta de lluvias en la capital reflejan un bajo nivel de agua en las represas del Distrito Central, esto ha generado fuertes racionamientos del servicio potable.



El tiempo de espera del preciado líquido ha provocado que varios hogares capitalinos no se den abasto con el recurso hídrico, ya que lo reciben cada cinco o siete días.

Algunos ciudadanos se ven en la obligación de comprar agua a los carros cisternas y pagan de 40 a 50 lempiras por un barril del vital líquido.



Para evitar estos gastos, los capitalinos tienen la opción de poder solicitar carros cisternas de manera gratuita.



La solicitud es sencilla solo deben de llamar a la línea 100 de Atención Ciudadana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).



Les harán una serie de preguntas como ser: ¿De qué colonia nos llaman? ¿Hace cuantos días no reciben agua? ¿Tienen distribución de agua por tubería? y al completar otras interrogantes les asignarán uno o dos carros cisternas para su sector.

Cada cisterna tiene una capacidad de 4,500 galones de agua, total unos 9,000 galones del recurso hídrico abastecerá al lugar necesitado.



Después de solicitarla la tanqueta puede llegar el mismo día que fue puesta en agenda o al siguiente día.



En el caso de las zonas que no reciben el servicio potable por tuberías les benefician con mayor cantidad de carros cisternas, por ende, con más galones de agua.



Al igual manejan una agenda de entrega para estas zonas que históricamente requieren de las cisternas privadas, generalmente en las zonas altas de la capital que no tienen distribución de agua por tubería del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).



Las autoridades edilicias dejan claro que este servicio de entrega de agua gratuita solo aplica a nivel comunitario, es decir, que no aplica para los sectores privados.

Según la comuna capitalina a diario entregan cerca de 140,000 galones de agua lo que equivale a unos 2,400 barriles.