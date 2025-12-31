Capitalinos se preparan para recibir 2026 entre esperanza y tradiciones

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de que el reloj marque la medianoche y aperture lo muchos consideran un nuevo capítulo de vida, miles de capitalinos se preparan para recibir el Año Nuevo 2026 con optimismo, compras de última hora, comida y nacimientos del niño Jesús.

En medio de los ajetreados preparativos, el Distrito Central refleja un ambiente de entusiasmo colectivo, con cientos de personas que se movilizan entre mercados y comercios, afinando detalles para desarrollar tradiciones propias del cierre de año.

“El fin de año siempre es un tiempo muy ocupado: cocina, cohetes y agradecimientos. Pero estamos expectantes por recibir el 2026 con nuestros nacimientos, las torrejas y los nacatamales”, expresó María Gonzáles, una capitalina.

Según Gonzáles, más allá de los famosos estrenos, el Año Nuevo es una época de reflexión y empezar de cero.

"Año Nuevo es un golpe de reflexión, es verdad que en Tegucigalpa nos encanta estrenar y tirar la casa por la ventana, pero la unidad familiar y la esperanza de una vida mejor es la esencia de Año Nuevo", reflexionó.