Compras de último minuto, tráfico y movimiento comercial en Tegucigalpa antes del Año Nuevo

Los capitalinos se preparan este miércoles 31 de diciembre para despedir el 2025 y darle paso al Año Nuevo 2026. Este es el ambiente que se vive en Tegucigalpa.
La peatonal, en el centro de Tegucigalpa, está abarrotada de vendedores con la esperanza de vender todo lo invertido para sus puestos.
Los capitalinos también han salido a las calles para hacer sus compras de Fin de Año.
En el bulevar Los Próceres, a la altura del hospital San Felipe, se registró un fuerte congestionamiento vial.
Las terminales de buses también comenzaron a verse abarrotadas de personas que emprendían su viaje a sus lugares de origen o a visitar familiares para recibir el Año Nuevo.
En algunas calles, y mercados como el Jacaleapa, por la colonia Kennedy, también se podían observar dispositivos de seguridad que resguardan a la población durante la fecha.
En la salida al sur de Tegucigalpa se dio un fuerte congestionamiento vial.
Cargados de malestas y de compras, algunos viajeros emprendieron viaje para disfrutar en familia.
Los viajeros abarrotaron las principales salidas de la ciudad.
En algunos mercados, capitalinos compraban alimentos de última hora para la cena de Año Nuevo.
Las agencias bancarias también lucieron abarratodos por los horarios especiales de fin de año. Ningún banco a nivel nacional trabajará el 1 de enero.
En la carretera al sur los puestos de ventas de carne están abiertos para los que no hayan realizado aún sus compras.
Lo mismo ocurre en los puestos de pólvora a las afueras del Distrito Central, donde decenas de personas paraban para comprar.