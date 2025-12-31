  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Compras de último minuto, tráfico y movimiento comercial en Tegucigalpa antes del Año Nuevo

Muchos aprovecharon este día para realizar las compras de último minutos, otros viajaron hacia sus lugares de origen a recibir el Año Nuevo junto a su familia

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 13:24
Compras de último minuto, tráfico y movimiento comercial en Tegucigalpa antes del Año Nuevo
1 de 14

Los capitalinos se preparan este miércoles 31 de diciembre para despedir el 2025 y darle paso al Año Nuevo 2026. Este es el ambiente que se vive en Tegucigalpa.

 Foto: David Romero/El Heraldo
Compras de último minuto, tráfico y movimiento comercial en Tegucigalpa antes del Año Nuevo
2 de 14

La peatonal, en el centro de Tegucigalpa, está abarrotada de vendedores con la esperanza de vender todo lo invertido para sus puestos.

Foto: David Romero/El Heraldo
Compras de último minuto, tráfico y movimiento comercial en Tegucigalpa antes del Año Nuevo
3 de 14

Los capitalinos también han salido a las calles para hacer sus compras de Fin de Año.

 Foto: David Romero/El Heraldo
Compras de último minuto, tráfico y movimiento comercial en Tegucigalpa antes del Año Nuevo
4 de 14

En el bulevar Los Próceres, a la altura del hospital San Felipe, se registró un fuerte congestionamiento vial.

 Foto: David Romero/El Heraldo
Compras de último minuto, tráfico y movimiento comercial en Tegucigalpa antes del Año Nuevo
5 de 14

Las terminales de buses también comenzaron a verse abarrotadas de personas que emprendían su viaje a sus lugares de origen o a visitar familiares para recibir el Año Nuevo.

Foto: David Romero/El Heraldo
Compras de último minuto, tráfico y movimiento comercial en Tegucigalpa antes del Año Nuevo
6 de 14

En algunas calles, y mercados como el Jacaleapa, por la colonia Kennedy, también se podían observar dispositivos de seguridad que resguardan a la población durante la fecha.

Foto: David Romero/El Heraldo
Compras de último minuto, tráfico y movimiento comercial en Tegucigalpa antes del Año Nuevo
7 de 14

En la salida al sur de Tegucigalpa se dio un fuerte congestionamiento vial.

 Foto: David Romero/El Heraldo
Compras de último minuto, tráfico y movimiento comercial en Tegucigalpa antes del Año Nuevo
8 de 14

Cargados de malestas y de compras, algunos viajeros emprendieron viaje para disfrutar en familia.

Foto: David Romero/El Heraldo
Compras de último minuto, tráfico y movimiento comercial en Tegucigalpa antes del Año Nuevo
9 de 14

Un día después de la declaratoria, en las afueras del Centro Logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE) instalado en el Infop se observaba vacío y bajo resguardo policial y militar. Incluso la carpa instalada por el alcalde Jorge Aldana estaba vacía.

Foto: David Romero/El Heraldo
Compras de último minuto, tráfico y movimiento comercial en Tegucigalpa antes del Año Nuevo
10 de 14

Los viajeros abarrotaron las principales salidas de la ciudad.

Foto: David Romero/El Heraldo
Compras de último minuto, tráfico y movimiento comercial en Tegucigalpa antes del Año Nuevo
11 de 14

En algunos mercados, capitalinos compraban alimentos de última hora para la cena de Año Nuevo.

 Foto: David Romero/El Heraldo
Compras de último minuto, tráfico y movimiento comercial en Tegucigalpa antes del Año Nuevo
12 de 14

Las agencias bancarias también lucieron abarratodos por los horarios especiales de fin de año. Ningún banco a nivel nacional trabajará el 1 de enero.

Foto: David Romero/El Heraldo
Compras de último minuto, tráfico y movimiento comercial en Tegucigalpa antes del Año Nuevo
13 de 14

En la carretera al sur los puestos de ventas de carne están abiertos para los que no hayan realizado aún sus compras.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Compras de último minuto, tráfico y movimiento comercial en Tegucigalpa antes del Año Nuevo
14 de 14

Lo mismo ocurre en los puestos de pólvora a las afueras del Distrito Central, donde decenas de personas paraban para comprar.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Cargar más fotos