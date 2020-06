“Sin trabajo toca vender huevos y mascarillas”

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- En la última grada de la inevitable estratificación del rubro se encuentran los cobradores. Josué López, de 27 años, es uno de los más golpeados. Eso no lo debilita y le busca “el lado a la vida”.

La paralización del transporte lo llevó a desafiar el confinamiento exigido y alejarse, por un tiempo aún indeterminado de los buses, para vender huevos y mascarillas.

El grito “súbale, súbale” tomó una pausa después de 12 años y ya no hace eco en la ruta El Carrizal-Miraflores, ahora junto a otro cobrador busca ingresos bajo la inclemencia del sol o la lluvia con otra leyenda: “¿va a querer huevos?”.

Junto a otro compañero, los cobradores tienen una nueva bitácora trazada, cuando tienen la oportunidad caminan desde El Carrizal hasta los mercados de Comayagüela para ofrecer sus productos.

Las ganancias de las ventas se dividen con equidad, no hay un jefe que imponga tarifas o los vea de menos, sin embargo, los riesgos de adquirir el covid-19 se mantienen tan vivos como la necesidad.

Muchos cobradores se sumaron al comercio informal. Desde deambular para ofrecer ropa, bolsas con agua o frutas en carretas son actividades que demuestran el apremio de mitigar el hambre.

Los compromisos distanciaron a Josué de las aulas del Instituto Aguilar Paz y ahora se derrite en explicaciones ante las autoridades para no ser arrestado en medio de la pandemia. Con timidez reveló que ya adeuda tres mil lempiras de alquiler.