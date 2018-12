Botadero de basura es foco de infección en la Villa Olímpica de la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Transitar por la Villa Olímpica de la capital, especialmente por una zona que dirige hacia la calle principal, causa un gran pesar al apreciar un botadero de basura clandestino que está en la avenida y que genera un enorme foco de infección.



De acuerdo con algunas declaraciones de ciudadanos que circulaban por el lugar, tal parece que los vecinos tiran los desperdicios “sin tener que pensarlo dos veces”.



Así lo manifestó un capitalino que caminaba por la transitada avenida y que prefirió no dar su nombre: “mire, a mí hasta pena me da pasar por aquí, veo ese montón de basura y me da tristeza porque eso solo demuestra que los hondureños nunca vamos a demostrar una cultura de la que de verdad podamos sentirnos orgullosos”.



Agregó que: “Todo apunta a que las personas que vienen a lanzar los desechos no tienen remordimiento de conciencia al estar contaminando el ambiente”.



Clamor a la autoridad

El vecino realizó un llamado a las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para que envíen personal a retirar el promontorio de basura.



De igual manera, aprovechó el espacio de EL HERALDO para exigirles que multen a la gente que coloque desperdicios en zonas prohibidas, pues dan un mal aspecto a la ciudad.



Cabe mencionar que el mal olor ya ha invadido este sector de la Villa Olímpica.



No es la primera vez que EL HERALDO realiza denuncias de botaderos de basura; el barrio Buenos Aires también se ha enfrentado a situaciones iguales, pero la Alcaldía Municipal del Distrito Central ha brindado respuesta.