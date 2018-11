Alcaldía Municipal repara cráteres en la calle de la San Miguel de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Llantas dañadas, amortiguadores quebrados y direcciones en mal estado eran las consecuencias que causaba transitar por un tramo lleno de hoyos en la calle principal de la colonia San Miguel.



Al principio eran hoyos pequeños, pero a causa de las últimas tormentas que azotaron la capital los agujeros se fueron haciendo más grandes, hasta medir casi medio metro.



No solo los carros que se desplazaban por la zona eran los afectados, también los vecinos del sector, debido a que los agujeros permanecían llenos de agua y se habían convertido en criaderos de zancudos.



Los taxistas que circulaban por la zona se quejaban debido al mal estado de la arteria, pues se había vuelto intransitable y tenían que realizar maniobras para no caer en las cárcavas.



Respuesta

Después de la denuncia publicada en la sección Barrios & Colonias de este rotativo se desplazó hasta la zona una cuadrilla de la comuna para reparar el tramo de la arteria que estaba llena de hoyos.



Armados con varias carretas llenas de asfalto, rastrillos y otros utensilios, los trabajadores de la comuna procedieron a cubrir los cráteres que impedían la libre circulación de los automotores.



Algunos conductores se mostraron agradecidos por la reparación del tramo de la vía, pues ahora no tendrán que realizar varias maniobras al circular por la zona.



“Gracias a Dios que taparon esos grandes baches, circular por esta calle era peligroso”, expresó Manuel Sierra, un capitalino que se desplazaba por la zona.



En el presupuesto de este año, la alcaldía destinó 180 millones de lempiras para mantenimiento vial.