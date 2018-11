Vecinos de la colonia Alameda: "Vivienda es un refugio de delincuentes"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En un peligro se ha convertido una casa abandonada ubicada en la calle Ramón Villeda Morales de la colonia Alameda.



Para los peatones se ha vuelto un peligro transitar a inmediaciones de la vieja estructura, pues temen que algún malviviente salga de la propiedad y los despoje de sus pertenencias.



Refugio de ladrones

Llena de basura, sin puertas, ventanas y con unos olores insoportables está la vieja estructura que antes estuvo habitada por una familia.



Varios años tiene de estar abandonada la propiedad sin que las autoridades de la comuna la hayan intervenido.



La vivienda se ha convertido en el refugio de inadaptados quienes hacen uso de ella para cometer sus fechorías.



Asimismo, algunas personas utilizan las viejas paredes de la estructura para consumir drogas.

“Esa casa estaba cercada, los portones estaban buenos, pero algunos delincuentes y personas, sobre todo jóvenes, la utilizan de refugio durante el día y la noche”, afirmó un guardia de seguridad que se encontraba apostado en la zona y que prefirió omitir su identidad.



Algunos transeúntes que transitan a inmediaciones de la vieja estructura prefieren cruzar la calle y así evitar ser víctimas de los malvivientes que utilizan la vivienda como guarida.



“Yo trabajo cerca de aquí y cuando me dirijo a mi trabajo, prefiero usar la otra acera, por el temor de que un delincuente salga de esa casa y me vaya a asaltar”, comentó Nadia Rivas, quien transitaba por la zona.



Temor en la noche

El temor por parte de los peatones aumenta en horas de la noche debido a que la zona carece de suficiente iluminación, por lo que los transeúntes están más expuestos a ser víctimas de un asalto.



“Varias veces hemos reportado esa vivienda porque es un peligro para las personas”, agregó el guardia.



Una de las denunciantes dijo que “es triste que las autoridades de la alcaldía no hagan nada para intervenir esa vivienda, nosotros los peatones somos los más afectados”.



Las denuncias por casas y locales comerciales son constantes, sin embargo, no todas son intervenidas y siguen siendo utilizadas por los delincuentes para cometer sus fechorías.



Los denunciantes le hacen un llamado a las autoridades de la comuna para que de inmediato sea intervenida la propiedad.