Retiran un cerro de basura de la colonia Las Torres de la capital de Honduras  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Obstaculizado permanecía un tramo de la cuarta calle de la colonia Las Torres debido a un promontorio de basura que había en la zona.



El botadero clandestino de basura se había formado porque algunos vecinos irresponsables no respetan el horario en que pasa el tren de aseo e iban a tirar las bolsas llenas de basura sobre la calzada.



La zona se había vuelto insalubre debido a las grandes cantidades de basura que se formaban, algunos vecinos tenían el temor de que en la zona se desatara una epidemia de hepatitis.



Asimismo, los denunciantes ya no soportaban los olores nauseabundos debido a que los perros que deambulan por la zona se encargaban de romper las bolsas llenas de basura que estaban en el lugar.



VEA: Vivienda en La Alameda es un refugio de delincuentes



Respuesta

Después de la denuncia publicada en la sección Barrios & Colonias de EL HERALDO, la respuesta por parte de las cuadrillas de una de las empresas prestadoras del servicio de limpieza no se hizo esperar.



Armados de escobas, palas y otros utensilios, los empleados de la empresa de limpieza procedieron a retirar el promontorio de basura que obstaculizaba un tramo de la arteria.



Las autoridades de Ama Honduras S.A. en varias ocasiones le han pedido a los capitalinos respetar el horario en que pasa el tren de aseo por su barrio o colonia para evitar que la zonas se vuelvan insalubres.



LE PUEDE INTERESAR: Llena de aguas negras calle de la colonia Villafranca



Las autoridades de la Alcaldía Municipal mantienen en vigencia una prohibición de no arrojar basura en espacios públicos.



Los capitalinos que infrinjan la ley serán multados con sanciones que van desde los 5,000 lempiras.