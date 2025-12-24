Escrutinio especial
Elecciones Honduras 2025
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
7
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 14:12
El Heraldo Videos
Videos
7
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Juan Diego Zelaya se muestra optimista y envía mensaje previo a la declaratoria de elecciones 2025
José Valeriano
Videos Honduras
Juan Diego Zelaya llega al búnker del PN a horas de la declaratoria de elecciones 2025
José Valeriano
Videos Honduras
“Delincuente confeso”: Fernando Anduray sobre Marlon Ochoa tras decir que no asistirá a decretoria de elecciones
José Valeriano
Videos Honduras
Fernando Anduray asegura que presencia de Marlon Ochoa no condiciona la declaratoria presidencial a favor de Asfura
José Valeriano
Videos Honduras
Hospital Escuela atenderá con cita previa este 24 de diciembre; solo emergencias los días 25 y 26
Marbin López
Videos Honduras
Tráfico fluido en la salida al sur de Tegucigalpa pese a la salida masiva de capitalinos por la Navidad
Marbin López
Videos Honduras
JOH envía mensaje de Navidad tras salir de la cárcel: “Vienen tiempos mejores para todos”
Cortesía
Videos Honduras
Marlon Ochoa asegura que la declaratoria del CNE no es válida
Rodiney Cerrato
Videos entretenimiento
Gracias por estar con nosotros! EL HERALDO les desea una feliz navidad a todos los hondureños
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Nacionalistas celebran el virtual triunfo de Nasry Asfura previo a la declaratoria de elecciones
José Valeriano
Videos
Carlos Mejía anota para Motagua ante Real España en la triangular
Redacción El Heraldo