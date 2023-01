Policía dice que joven asesinado en Cofradía disparó primero y se negó a detenerse

Para culminar, la Policía Nacional indicó que mantendrá una postura de transparencia, señalando que no tolerará que miembros de la institución se vean involucrados en acciones constitutivas de delito.

De acuerdo con las versiones de los seres cercanos al joven de 19 años, él se conducía junto a un amigo identificado solamente como Jonathan a bordo de una motocicleta.

Los dos hombres regresaban de echar combustible cuando, según sus familiares, policías a bordo de una patrulla les comenzaron a disparar y al ver que no se detenían los siguieron.

“Cuando mi hijo viene lo agarran en la entrada de Vida Nueva y al otro muchacho lo agarraron más adelante, a mi hijo lo llevaron al primer pasaje de Vida Nueva y le dispararon en la cabeza. Con qué derecho hicieron eso, si cometieron alguna infracción para eso están las leyes, si se tiene que pagar la multa se paga, en dónde dice que la infracción de no andar casco se paga con la vida, yo no lo he leído”, señaló María Briones, madre de la víctima.

Durante el sepelio de su hijo María Briones aseguró tener pruebas de que los agentes de la Policía Nacional asesinaron a su hijo sin que antes se hubiera registrado un enfrentamiento armado.