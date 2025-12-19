Asesinan a mujer frente a su nieto de 9 años en Ojojona

Ojojona, Honduras.- Una mujer fue asesinada a disparos frente a su nieto de 9 años en la aldea Guasucarán, municipio de Ojojona, departamento de Francisco Morazán, en un hecho violento registrado entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes.
De acuerdo con información preliminar, la víctima, identificada como Cecilia Fúnez, se dirigía a su vivienda junto al menor cuando un hombre la interceptó en un camino solitario y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.
A pesar de las heridas, la mujer logró llegar hasta la cocina de su casa en un intento por resguardarse. Sin embargo, el atacante la siguió y continuó disparándole, causándole la muerte de forma inmediata. El cuerpo quedó tendido dentro de la vivienda.
Según reportes del medio HCH, fue el niño de 9 años quien dio aviso de lo ocurrido al Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que permitió la movilización de las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena, recabar indicios y dar inicio a las investigaciones con el fin de identificar al responsable del crimen.
Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento legal del cuerpo y su traslado a la morgue de Tegucigalpa, donde se le practicará la autopsia correspondiente. El ingreso fue reportado durante la madrugada de este viernes.