Asesinan a mujer frente a su nieto de 9 años en Ojojona

Ojojona, Honduras.- Una mujer fue asesinada a disparos frente a su nieto de 9 años en la aldea Guasucarán, municipio de Ojojona, departamento de Francisco Morazán, en un hecho violento registrado entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes.

De acuerdo con información preliminar, la víctima, identificada como Cecilia Fúnez, se dirigía a su vivienda junto al menor cuando un hombre la interceptó en un camino solitario y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.

A pesar de las heridas, la mujer logró llegar hasta la cocina de su casa en un intento por resguardarse. Sin embargo, el atacante la siguió y continuó disparándole, causándole la muerte de forma inmediata. El cuerpo quedó tendido dentro de la vivienda.