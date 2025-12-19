Matan a puñaladas en plena calle a una mujer en Olancho

Olancho, Honduras.- Una mujer fue asesinada de varias puñaladas este viernes en plena calle en San Francisco de la Paz, en el departamento de Olancho.
La víctima fue identificada como Gissel Medina, de 20 años, quien murió en la escena por la gravedad de sus heridas provocadas por arma blanca.
El hecho ocurrió en las primeras horas de este día cuando la joven se dirigía hacia su trabajo.
Vecino de la comunidad se han mostrado consternados por el fatal suceso de la joven, quien era conocida por su honestidad y trabajo.
Hasta el momento no se ha identificado al responsable del brutal asesinato, pero algunos testigos afirman que fue atacada con un machete por un hombre en estado de ebriedad.
La Policía Nacional llegó hasta la escena del crimen para iniciar las pesquisas del caso.