  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a puñaladas en plena calle a una mujer en Olancho

Según testigos, un hombre en estado de ebriedad habría atacado a la joven a cuando se dirigía hacia su trabajo; Medina era conocida por su honestidad y trabajo

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 10:22
Matan a puñaladas en plena calle a una mujer en Olancho

El cuerpo de la víctima quedó tendido en plena vía pública.

Foto: Cortesía

Olancho, Honduras.- Una mujer fue asesinada de varias puñaladas este viernes en plena calle en San Francisco de la Paz, en el departamento de Olancho.

La víctima fue identificada como Gissel Medina, de 20 años, quien murió en la escena por la gravedad de sus heridas provocadas por arma blanca.

El hecho ocurrió en las primeras horas de este día cuando la joven se dirigía hacia su trabajo.

¿Qué se sabe de la masacre de una familia en la Residencial Centroamérica?

Vecino de la comunidad se han mostrado consternados por el fatal suceso de la joven, quien era conocida por su honestidad y trabajo.

Hasta el momento no se ha identificado al responsable del brutal asesinato, pero algunos testigos afirman que fue atacada con un machete por un hombre en estado de ebriedad.

La Policía Nacional llegó hasta la escena del crimen para iniciar las pesquisas del caso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias