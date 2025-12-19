Matan a puñaladas en plena calle a una mujer en Olancho

Olancho, Honduras.- Una mujer fue asesinada de varias puñaladas este viernes en plena calle en San Francisco de la Paz, en el departamento de Olancho.

La víctima fue identificada como Gissel Medina, de 20 años, quien murió en la escena por la gravedad de sus heridas provocadas por arma blanca.

El hecho ocurrió en las primeras horas de este día cuando la joven se dirigía hacia su trabajo.