Aumentan las masacres en Honduras y dejan más de 100 víctimas en 2025

Tegucigalpa, Honduras.-La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) alertó sobre el incremento de masacres en Honduras, un fenómeno que, pese a la reducción general de la tasa de homicidios, continúa cobrando decenas de vidas y evidencia fallas en la estrategia de seguridad, según advirtió Nelson Castañeda, director de Seguridad de la organización.

De acuerdo con Castañeda, los datos consolidados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) reflejan una situación preocupante.

"Ya se registran, para esta fecha, incluyendo la masacre del día de ayer, 32 homicidios múltiples a nivel nacional, dejando una cuota de 109 hondureños y hondureñas que han perdido la vida de manera violenta en el país bajo un esquema sistemático", señaló.

El director de Seguridad de la ASJ explicó que este tipo de crímenes responde a dinámicas propias del crimen organizado. "Entendamos que las masacres son una muerte sistemática que se da por encargo o bajo el contexto de acciones emitidas por parte de una estructura criminal", afirmó.

Según el análisis de la organización, en comparación con 2024 se registra un aumento del 14% en homicidios múltiples.