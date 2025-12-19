Aumentan las masacres en Honduras y dejan más de 100 víctimas en 2025

Tegucigalpa, Honduras.-La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) alertó sobre el incremento de masacres en Honduras, un fenómeno que, pese a la reducción general de la tasa de homicidios, continúa cobrando decenas de vidas y evidencia fallas en la estrategia de seguridad, según advirtió Nelson Castañeda, director de Seguridad de la organización.
De acuerdo con Castañeda, los datos consolidados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) reflejan una situación preocupante.
"Ya se registran, para esta fecha, incluyendo la masacre del día de ayer, 32 homicidios múltiples a nivel nacional, dejando una cuota de 109 hondureños y hondureñas que han perdido la vida de manera violenta en el país bajo un esquema sistemático", señaló.
El director de Seguridad de la ASJ explicó que este tipo de crímenes responde a dinámicas propias del crimen organizado. "Entendamos que las masacres son una muerte sistemática que se da por encargo o bajo el contexto de acciones emitidas por parte de una estructura criminal", afirmó.
Según el análisis de la organización, en comparación con 2024 se registra un aumento del 14% en homicidios múltiples.
Castañeda recordó que desde 2022, cuando inició el actual gobierno, la seguridad y la reducción de homicidios figuraban entre los principales compromisos oficiales. Sin embargo, advirtió que la disminución en la tasa general de homicidios no se refleja en otros indicadores.
"Lamentablemente, aunque hay una disminución de la tasa de homicidios, vemos un aumento en femicidios y muerte violenta de mujeres y vemos un aumento en los homicidios múltiples o las masacres", expresó.
El representante de la ASJ atribuyó este escenario a deficiencias estructurales en la política de seguridad. "Estos fenómenos criminales ocurren por falta de políticas, por falta de estrategia y porque no hay una saturación efectiva policial e investigativa en las zonas con mayor conflictividad del país", sostuvo, señalando a Francisco Morazán, Yoro y Colón como los departamentos con mayor incidencia.
Masacres recientes
Uno de los hechos más recientes ocurrió en la residencial Centroamérica, en Tegucigalpa, donde cuatro personas, presuntamente integrantes de una misma familia, fueron asesinadas dentro de una vivienda.
El director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, confirmó que las víctimas fueron identificadas como Cristofer Valle León, de 13 años; su madre, Yinyer Tatiana León, de 31; María de la Cruz, de 55 años; y Josué Vigil León, de 24 años, tío y hermano de las dos primeras víctimas, respectivamente.
Según las autoridades, en este crimen se utilizaron armas blancas y de fuego. El hecho habría ocurrido el miércoles, pero fue reportado hasta la noche del jueves tras una llamada al Sistema Nacional de Emergencias 911.
Otro antecedente reciente se registró el 10 de noviembre de 2025, cuando al menos cuatro hombres fueron asesinados dentro de un gimnasio en el municipio de Morazán, departamento de Yoro.
De acuerdo con el informe preliminar, las víctimas fueron atacadas por sujetos vestidos con indumentaria policial. Entre los fallecidos se encontraban Óscar Roberto Melara, alias "El Pollo"; Néstor Lenin Lara; Carlos Noé Lezama y José Antonio Quijada.