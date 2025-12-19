Ola de violencia deja cuatro mujeres asesinadas en menos de 24 horas

Al menos cuatro mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas en distintos puntos de Honduras, en una nueva jornada marcada por la violencia de género, según reportes policiales y registros oficiales divulgados este viernes.
Uno de los hechos se registró en el municipio de Ojojona, donde una mujer fue asesinada dentro de su vivienda frente a su nieto.
La víctima fue identificada como Cecilia Fúnez, de 40 años. De acuerdo con información preliminar, un hombre llegó al domicilio y le disparó en repetidas ocasiones. El menor alertó a vecinos del sector, quienes dieron aviso al sistema de emergencias 911.
Otro crimen ocurrió en el municipio de San Francisco de la Paz, departamento de Olancho, donde una joven perdió la vida tras ser atacada con arma blanca.
La fallecida fue identificada como Blanca Giselle Medina, de 20 años. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho.
En tanto, durante la noche del jueves se reportó una masacre en la residencial Centroamérica, en la capital hondureña, donde cuatro personas fueron asesinadas con armas blancas, entre ellas dos mujeres.
Las víctimas fueron identificadas como Ginger Tatiana León, de 31 años; María de la Cruz León, de 54; Christopher Valle León, de 13; y Josué Vigil León, de 24.
De acuerdo con cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), en lo que va del año al menos 246 mujeres han sido asesinadas a nivel nacional.
Siendo una estadística que mantiene en alerta a organizaciones defensoras de derechos humanos y a la sociedad en general.
Además, datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) indican que en 2025 Honduras registró un aumento del 14% en las masacres en comparación con 2024, con 32 casos más.