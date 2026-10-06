Grupo criminal estaría detrás de la masacre en Quimistán, atribuye Policía

Quimistán, Santa Bárbara.- El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, atribuyó que una estructura criminal estaría detrás de la masacre de tres hombres reportada este martes 6 de octubre en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara. En declaraciones a HCH, el comisionado general dijo que se "infiere la participación de un grupo criminal atacando a otras personas por un tema de algún ajuste de cuentas, por una relación con otra estructura criminal". No obstante, aseveró que las líneas investigativas continuan para determinar el móvil de este crimen múltiple y sus autores.

Oseguera afirmó que tienen registros de que en esta zona fronteriza con el país vecino Guatemala operan estructuras criminales. Bajo ese escenario, adelantó que harán "peticiones de declaratoria de asociaciones terroristas para estos grupos que infringen violencia y sangre en este sector". "Vamos a ir por esas estructuras y las vamos a declarar asociaciones terroristas para perseguirlas", agregó el director de la Policía.

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Sobre la masacre

El homicido múltiple se reportó en horas de la madrugada en la comunidad de San Miguelito. Las víctimas fueron identificadas como Raúl Martínez (40 años), Darwin Martínez (20 años), y Manuel Méndez (25 años), de acuerdo a lo informado por la gerente social de la municipalidad de Quimistán, Jiragni Gómez.