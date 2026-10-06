Confirman masacre de tres hombres en Quimistán, Santa Bárbara

Quimistán, Santa Bárbara.- En la mañana de este martes 6 de octubre se confirmó la masacre de tres hombres en el municipio de Quimistán en el departamento de Santa Bárbara.

Las víctimas fueron identificadas como Raúl Martínez (40 años), Darwin Martínez (20 años), y Manuel Méndez (25 años), según confirmó a Noticieros Hoy Mismo Jiragni Gómez, gerente social de la municipalidad de Quimistán. Hasta el momento, se desconoce el vínculo que tenían entre sí estos tres ciudadanos.

Gómez detalló que el hecho ocurrió en la comunidad de San Miguelito a eso de las 4 de la madrugada, de acuerdo a la comunicación que tuvieron con el presidente del patronato de esta zona.