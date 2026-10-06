Confirman masacre de tres hombres en Quimistán, Santa Bárbara

Quimistán, Santa Bárbara.- En la mañana de este martes 6 de octubre se confirmó la masacre de tres hombres en el municipio de Quimistán en el departamento de Santa Bárbara.
Las víctimas fueron identificadas como Raúl Martínez (40 años), Darwin Martínez (20 años), y Manuel Méndez (25 años), según confirmó a Noticieros Hoy Mismo Jiragni Gómez, gerente social de la municipalidad de Quimistán. Hasta el momento, se desconoce el vínculo que tenían entre sí estos tres ciudadanos.
Gómez detalló que el hecho ocurrió en la comunidad de San Miguelito a eso de las 4 de la madrugada, de acuerdo a la comunicación que tuvieron con el presidente del patronato de esta zona.
A su vez, afirmó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la fiscalía de turno correspondiente se trasladaron hacia este sector para iniciar el proceso investigativo.
Se está a la espera de los informes de las autoridades que den a conocer acerca de este hecho violento y se esperan capturas del o los responsables.
Con este nuevo crimen múltiple son 26 las masacres que se han contabilizado en el país en lo que va del 2026, dejando un saldo de 113 fallecidos.
Además, cabe resaltar que la reciente masacre en Quimistán ocurrió seis días después de el asesinato múltiple registrado en Juticalpa, Olancho. En este hecho fueron acribillados Carlos Chirinos, Cristian Chirinos y José Benito Cálix en una vivienda situada en la colonia Villa Santa.