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Mató a su padre por no darle dinero para alcohol: el crimen cometido por Jecseri Villalta

En El Paraíso, Jecseri Johan Villalta mató a su padre Quintín Villalta luego de que este se negara a darle dinero para comprar bebidas alcohólicas

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 10:57
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Jecseri Johan Villalta Salgado fue capturado este martes 6 de octubre luego de haberle quitado la vida a su padre Quintín, quien se negó a darle dinero para comprar bebidas alcohólicas en el departamento de El Paraíso. Más detalles del caso a continuación.

 Foto: Foto: Udep 7-El Paraíso| redes sociales
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Jecseri Villalta, de 20 años, fue capturado en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional al ser señalado responsable de quitarle la vida a su prógenitor Quintín Villalta Midence, de 73 años de edad.

 Foto: Udep 7-El Paraíso
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El hecho violento ocurrió en la aldea El Higuito del municipio de Teupasenti en El Paraíso en la madrugada del pasado lunes 5 de octubre.

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De acuerdo al reporte policial, Jecseri Johan llegó a la casa de su padre bajo presunta embriaguez. Entre ambos surgió una discusión ya que el joven estaba exigiendo dinero para comprar bebidas alcohólicas.

 Foto: Udep 7-El Paraíso
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Ante la negativa de su padre de fomentar el vicio, Jocsari Johan tomó un arma blanca y atacó a don Quintín, dejándole varias heridas.

 Foto: redes sociales
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La violencia por parte de Jecseri no culminó ahí. Tomó un arma de fuego que le pertenecía a don Quintín y la utilizó para dispararle, quitándole vida.

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Tras haber matado a su padre, el joven huyó con rumbo desconocido, mientras el cuerpo de la víctima quedó en el interior de la casa.

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Pese a su intento de huir de la justicia, el acusado fue localizado en un sector rural de Teupasenti, siendo arrestado por los agentes policiales.

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Al momento de su aprehensión, se le decomisó una escopeta y tres proyectiles sin percutir. Esta arma será objeto de investigaciones técnico-científicas.

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El cuerpo de Quintín Villalta fue retirado de la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa luego de que culminara su autopsia. Familiares del fallecido trasladaron sus restos hacia su natal aldea El Higuito.

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