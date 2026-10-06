Hallan muerta a "Juanita la bailarina", con signos de tortura y abuso sexual en Petoa

Santa Bárbara, Honduras.- En las últimas horas fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer, con signos de tortura y abuso sexual, en una zona de difícil acceso en el municipio de Petoa, departamento de Santa Bárbara. Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Juana Idalia Vásquez, quien era conocida cariñosamente en la comunidad como "Juanita la bailarina", residente de Petoa.

Familiares relataron ante medios locales, que la fémina salió de su casa desde el pasado domingo 4 de octubre, presuntamente para encontrarse con un hombre, pero que nunca regresó. Ante la preocupación, sus familiares comenzaron a buscarla por la zona con la ayuda de varios vecinos. Desafortunadamente, encontraron su cadáver en una zona montañosa, cerca de una quebrada de la localidad. Según testigos, Juanita tenía una bolsa en la cabeza y su cuerpo, que estaba completamente desnudo, con signos de violencia física y abuso sexual. Debido a que el cuerpo quedó en una zona de difícil acceso, los propios familiares de Juana realizaron el levantamiento con una hamaca improvisada para luego llevárselo a su casa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse