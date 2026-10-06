Hallan muerta a "Juanita la bailarina", con signos de tortura y abuso sexual en Petoa

Santa Bárbara, Honduras.- En las últimas horas fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer, con signos de tortura y abuso sexual, en una zona de difícil acceso en el municipio de Petoa, departamento de Santa Bárbara.
Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Juana Idalia Vásquez, quien era conocida cariñosamente en la comunidad como "Juanita la bailarina", residente de Petoa.
Familiares relataron ante medios locales, que la fémina salió de su casa desde el pasado domingo 4 de octubre, presuntamente para encontrarse con un hombre, pero que nunca regresó. Ante la preocupación, sus familiares comenzaron a buscarla por la zona con la ayuda de varios vecinos.
Desafortunadamente, encontraron su cadáver en una zona montañosa, cerca de una quebrada de la localidad. Según testigos, Juanita tenía una bolsa en la cabeza y su cuerpo, que estaba completamente desnudo, con signos de violencia física y abuso sexual.
Debido a que el cuerpo quedó en una zona de difícil acceso, los propios familiares de Juana realizaron el levantamiento con una hamaca improvisada para luego llevárselo a su casa.
Según las versiones, fue en la vivienda de la víctima que las autoridades realizaron el levantamiento legal para la respectiva autopsia. Posteriormente, le entregaron el cuerpo a los familiares.
Hasta ahora, se desconoce quién fue el responsable de haber cometido el horrible crimen en contra de Vásquez, por lo que sus seres queridos y pobladores piden a las autoridades que investiguen y den con su paradero, y sea juzgado por la ley.
Mientras tanto, los restos mortales de Juanita están siendo velados previo al entierro que será en el cementerio local de la comunidad.
Familiares, vecinos y allegados a la víctima se encuentran consternados por la irreparable pérdida. Recuerdan a Juanita la bailarina como una mujer muy alegre que acostumbraba a bailar en los eventos de la comunidad.
Los pobladores piden justicia, argumentando que no es el primer caso de violación que termina en asesinato que se registra en Petoa.