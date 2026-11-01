A disparos ultiman a jovencito en la colonia San Juan de Guaimaca

Francisco Morazán, Honduras.- Las ráfagas de disparos irrumpieron la tranquilidad de la colonia San Juan, en el municipio de Guaimaca, la madrugada de este domingo, sin saber qué era lo que estaba pasando.

Con la claridad del día, los moradores del citado vecindario de Guaimaca, descubrieron el cuerpo sin vida de un joven, tirado en medio de de una de sus calles, con multiples orificios causados con armas de fuego.

Este respondía en vida al nombre de Jeferson Ely Martínez, de edad no especificada, residente en la misma zona donde gatilleros le cegaron la vida.