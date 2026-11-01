A disparos ultiman a jovencito en la colonia San Juan de Guaimaca

Francisco Morazán, Honduras.- Las ráfagas de disparos irrumpieron la tranquilidad de la colonia San Juan, en el municipio de Guaimaca, la madrugada de este domingo, sin saber qué era lo que estaba pasando.
Con la claridad del día, los moradores del citado vecindario de Guaimaca, descubrieron el cuerpo sin vida de un joven, tirado en medio de de una de sus calles, con multiples orificios causados con armas de fuego.
Este respondía en vida al nombre de Jeferson Ely Martínez, de edad no especificada, residente en la misma zona donde gatilleros le cegaron la vida.
La noticia sobre el deceso violento se corrió rápidamente por el municipio, y en pocos minutos, familiares de Jeferson llegaron al lugar para constatar el aviso del infausto hecho violento.
Entregaron el cuerpo
Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena de muerte, para levantar el parte de lo ocurrido. Vecinos del lugar taparon el cuerpo con una sábana, para que no estuviera totalmente expuesto a la vista de los curiosos.
El cadáver de Jeferson Martínez, al parecer, fue entregado a sus parientes en el lugar dónde falleció, ya que hasta las 3:00 de la tarde de este domingo, todavía no había sido ingresado a la morgue del Ministterio Público (MP), en la capital.
Sobre los hechores, se desconoce, como en la mayoría de los casos de muertes violentas.