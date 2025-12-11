  1. Inicio
Interceptan y asesinan a disparos a motociclista en Pimienta, Cortés

El motociclista fue interceptado y después asesinado en una solitaria calle de la colina Buena Vista, del municipio Pimienta, en el departamento de Cortés

  • 11 de diciembre de 2025 a las 08:29
El hecho violento ocurrió en una desolada calle de la colonia Buena Vista, ubicada en el municipio de Pimienta, Cortés.

Foto: Cortesia

Cortés, Honduras.- Un motociclista perdió la vida, de forma violenta, este jueves -11 de diciembre- tras ser atacado a disparos por desconocidos en el departamento de Cortés.

El cuerpo de la víctima quedo tendido en la calle de tierra, justo al lado de la motocicleta en la que se conducía cuando recibió una serie de impactos de bala.

De acuerdo con la versión preliminar, vecinos de la zona escucharon las múltiples detonaciones. Momentos después, se percataron del cuerpo sin vida del motociclista.

Las autoridades policiales llegaron hasta la escena para revisar lo ocurrido y realizar el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del motociclista; el equipo de Medicina Forense será quien se encargue de hacer la identificación correspondiente.

Tampoco se conoce el paradero de los autores del crimen, ya que, tras el ataque, huyeron de la zona. Las autoridades policiales no han logrado localizarlos.

Las investigaciones para esclarecer el hecho ya están en marcha.

