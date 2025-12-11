Interceptan y asesinan a disparos a motociclista en Pimienta, Cortés

Cortés, Honduras.- Un motociclista perdió la vida, de forma violenta, este jueves -11 de diciembre- tras ser atacado a disparos por desconocidos en el departamento de Cortés.

El hecho violento ocurrió en una desolada calle de la colonia Buena Vista, ubicada en el municipio de Pimienta, Cortés.

El cuerpo de la víctima quedo tendido en la calle de tierra, justo al lado de la motocicleta en la que se conducía cuando recibió una serie de impactos de bala.