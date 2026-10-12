Cuerpo de salvadoreño ultimado en Catacamas fue retirado de la morgue de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de mucha consternación y llanto, familiares retiraron de la morgue del Ministerio Público (MP), el cuerpo sin vida de un hombre de origen salvadoreño. Se trata de Noé Mauricio Díaz Mancía, de 46 años de edad; nativo del municipio La Reina, en el departamento de Chalatenango, en El Salvador. El salvadoreño fue ultimado a disparos por un sujeto, la mañana del viernes 2 de octubre, del presente año, en el barrio El Llano, en la ciudad de Catacamas, en el departamento de Olancho.

Información que trascendió el día del asesinato detalla, que un hombre que portaba un arma tipo fusil disparó en varias ocasiones contra la humanidad de Noé Díaz, cuando éste se encontraba frente a la casa de sus familiares, en el lugar antes citado. Los parientes de Díaz Mancía salieron para auxiliarlo y lo introdujeron a la casa, pero él expiró a los pocos minutos del ataque armado.

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Andaba de vacaciones

Detalles que trascendieron, sin llegar a ser confirmados, señalan que Noé Mauricio había venido a pasar unos días de vacaciones a Honduras, procedente de Nueva York, Estados Unidos.