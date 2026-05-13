Retiran de la morgue cuerpo de inspector policial asesinado en Catacamas

Tegucigalpa, Honduras.- Familiares y compañeros retiraron este miércoles 13 de mayo de la morgue del Ministerio Público (MP) el cuerpo del inspector de la Policía Nacional (PN), Luis Fernando Hernández García. El oficial perdió la vida la noche del pasado martes, durante un enfrentamiento armado registrado en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho. Según se informó, el hecho violento ocurrió mientras Hernández atendía una denuncia ciudadana en el sector de la colonia Lomas #2.

De acuerdo con versiones preliminares, agentes policiales fueron recibidos a disparos desde el interior de un inmueble presuntamente vinculado a personas relacionadas con estructuras criminales. Durante el ataque, el inspector Hernández García resultó gravemente herido y posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones. La muerte del agente ha causado consternación entre sus familiares, amistades y compañeros de la institución policial. Hernández García era originario de Nacaome, Valle, lugar donde será trasladado para recibir cristiana sepultura.