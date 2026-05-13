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Retiran de la morgue cuerpo de inspector policial asesinado en Catacamas

Luis Fernando Hernández García murió tras un enfrentamiento armado mientras atendía una denuncia en Catacamas, Olancho; deja a su esposa embarazada de tres meses

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 15:32
Retiran de la morgue cuerpo de inspector policial asesinado en Catacamas

Según se informó, el hecho violento ocurrió mientras Hernández atendía una denuncia ciudadana en el sector de la colonia Lomas #2.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Familiares y compañeros retiraron este miércoles 13 de mayo de la morgue del Ministerio Público (MP) el cuerpo del inspector de la Policía Nacional (PN), Luis Fernando Hernández García.

El oficial perdió la vida la noche del pasado martes, durante un enfrentamiento armado registrado en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

Según se informó, el hecho violento ocurrió mientras Hernández atendía una denuncia ciudadana en el sector de la colonia Lomas #2.

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De acuerdo con versiones preliminares, agentes policiales fueron recibidos a disparos desde el interior de un inmueble presuntamente vinculado a personas relacionadas con estructuras criminales.

Durante el ataque, el inspector Hernández García resultó gravemente herido y posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La muerte del agente ha causado consternación entre sus familiares, amistades y compañeros de la institución policial. Hernández García era originario de Nacaome, Valle, lugar donde será trasladado para recibir cristiana sepultura.

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Según se conoció, el inspector deja a su esposa con tres meses de embarazo, situación que ha incrementado el dolor entre sus seres queridos.

Compañeros del oficial lamentaron su fallecimiento y recordaron que murió mientras realizaba el cumplimiento de sus funciones.

En las afueras de la morgue, allegados acompañaron el retiro del cuerpo en medio de escenas de tristeza y silencio. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el ataque armado.

Equipos de investigación continúan realizando diligencias para identificar a los responsables del crimen ocurrido en el municipio de Catacamas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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