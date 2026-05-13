“Se me fue”: hombre conmueve al velar solo a su esposa en Santa Cruz de Yojoa

La muerte de Elvia Flores Narváez, conocida cariñosamente como “Caguacha”, ha causado profunda conmoción entre los habitantes de Santa Cruz de Yojoa, luego de que se viralizaran imágenes de su compañero de vida llorando solo frente a su ataúd.
Durante más de dos décadas, Elvia vivió en situación de calle en el municipio, donde se convirtió en un personaje ampliamente conocido por los pobladores.
A su lado casi siempre estaba Germán Castellano, con quien compartía gran parte de sus días recorriendo las calles del municipio.
La escena de Germán acompañando en silencio el féretro de “Caguacha” ha tocado a decenas de personas en redes sociales y entre los habitantes de la zona.
“Se me fue”, dijo el hombre mientras permanecía cerca del ataúd de quien fue su compañera durante años.
Videos e imágenes difundidos en plataformas digitales muestran al hombre sentado solo durante el velorio, observando el féretro en medio del dolor por la pérdida.
Según medios locales, durante la noche y la mañana casi no recibió compañía cercana, situación que aumentó la tristeza entre quienes conocían a la pareja.
En Santa Cruz de Yojoa eran conocidos por andar siempre juntos, por lo que la ausencia de Elvia ha dejado una imagen difícil de ignorar para muchos pobladores.
“Ella era su compañía”, relató un vecino al describir la relación que ambos mantenían desde hace años.
La historia ha generado numerosas reacciones de solidaridad hacia Germán, mientras algunas personas han pedido apoyo y acompañamiento para él en medio del duelo.