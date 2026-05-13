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Rescatan a señora de 69 años tras caer con su vehículo a hondonada en Valle de Ángeles

Señora de 69 años cayó a una hondonada con su vehículo y fue rescatada en Valle de Ángeles. Fue trasladada a un centro asistencial privado tras resultar herida

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 13:04
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Como Alma Maribel Suazo, de 69 años de edad, fue identificada la mujer que resultó herida tras un accidente vehicular.

 Foto: Cortesía
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La señora se conducía a bordo de un vehículo Suzuki S-Presso color rojo cuando cayó a una hondonada.

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El siniestro se produjo en la carretera a Valle de Ángeles, a la altura del kilómetro 6, frente a la residencial Lomas de Santa Lucía.

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Además de la señora, un motociclista resultó herido, pero fue trasladado al Hospital Escuela tras recibir primeros auxilios por parte del Sistema Nacional de Emergencias 911.

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La conductora del vehículo fue trasladada a un centro asistencial privado. Presentaba hipertensión y laceraciones leves en las extremidades superiores.

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El Cuerpo de Bomberos acudió al lugar donde se registró el accidente y rápidamente rescató a la señora que había caído a la hondonada.

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Las imágenes muestran que el vehículo rojo cayó a una hondonada de gran profundidad. Con ayuda de cuerdas, el Cuerpo de Bomberos logró sacar a los lesionados.

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Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre cómo ocurrieron los hechos en los que se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo.

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Las autoridades informaron que el accidente se registró alrededor de las 9:00 de la mañana de este miércoles 13 de mayo.

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El joven que resultó herido conducía una motocicleta color negro, marca GYB 200, la cual no portaba placa de identificación.

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