Rescatan a señora de 69 años tras caer con su vehículo a hondonada en Valle de Ángeles

Como Alma Maribel Suazo, de 69 años de edad, fue identificada la mujer que resultó herida tras un accidente vehicular.
La señora se conducía a bordo de un vehículo Suzuki S-Presso color rojo cuando cayó a una hondonada.
El siniestro se produjo en la carretera a Valle de Ángeles, a la altura del kilómetro 6, frente a la residencial Lomas de Santa Lucía.
Además de la señora, un motociclista resultó herido, pero fue trasladado al Hospital Escuela tras recibir primeros auxilios por parte del Sistema Nacional de Emergencias 911.
La conductora del vehículo fue trasladada a un centro asistencial privado. Presentaba hipertensión y laceraciones leves en las extremidades superiores.
El Cuerpo de Bomberos acudió al lugar donde se registró el accidente y rápidamente rescató a la señora que había caído a la hondonada.
Las imágenes muestran que el vehículo rojo cayó a una hondonada de gran profundidad. Con ayuda de cuerdas, el Cuerpo de Bomberos logró sacar a los lesionados.
Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre cómo ocurrieron los hechos en los que se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo.
Las autoridades informaron que el accidente se registró alrededor de las 9:00 de la mañana de este miércoles 13 de mayo.
El joven que resultó herido conducía una motocicleta color negro, marca GYB 200, la cual no portaba placa de identificación.