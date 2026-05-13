Capturan a hombre acusado de agredir constantemente a sus padres en Comayagua

Comayagua, Honduras.- La Policía Nacional capturó a un hombre de 29 años acusado de maltratar de forma constante a sus padres, dos adultos mayores, en el municipio de San Jerónimo, Comayagua.
Según las investigaciones, el sospechoso enfrentaba varias denuncias por el delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de su madre y su padre, a quienes presuntamente agredía de manera reiterada dentro de la vivienda familiar.
Las autoridades detallaron que agentes de la Unidad Departamental de Prevención #03 (UDEP-03) ejecutaron la captura como parte del Plan Operativo de Seguridad Barrios y Comunidades Seguras, luego de recibir denuncias de vecinos y familiares preocupados por la situación.
De acuerdo con el testimonio de las víctimas, el individuo supuestamente se tornaba violento cada vez que consumía bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas, especialmente cuando sus padres se negaban a entregarle dinero.
La rápida intervención policial permitió controlar la situación y evitar que ocurriera una tragedia mayor, mediante un operativo coordinado entre las diferentes unidades de la UDEP-03.
La Policía Nacional reiteró que comenzará a desarrollar acciones de prevención y respuesta inmediata para proteger a personas en condición de vulnerabilidad y combatir los casos de violencia intrafamiliar en el departamento de Comayagua.