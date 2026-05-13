Capturan a hombre acusado de agredir constantemente a sus padres en Comayagua

Según las investigaciones, el sospechoso enfrentaba varias denuncias por el delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de su madre y su padre, a quienes presuntamente agredía de manera reiterada dentro de la vivienda familiar.

Comayagua, Honduras.- La Policía Nacional capturó a un hombre de 29 años acusado de maltratar de forma constante a sus padres, dos adultos mayores, en el municipio de San Jerónimo, Comayagua.

Las autoridades detallaron que agentes de la Unidad Departamental de Prevención #03 (UDEP-03) ejecutaron la captura como parte del Plan Operativo de Seguridad Barrios y Comunidades Seguras, luego de recibir denuncias de vecinos y familiares preocupados por la situación.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, el individuo supuestamente se tornaba violento cada vez que consumía bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas, especialmente cuando sus padres se negaban a entregarle dinero.

La rápida intervención policial permitió controlar la situación y evitar que ocurriera una tragedia mayor, mediante un operativo coordinado entre las diferentes unidades de la UDEP-03.

La Policía Nacional reiteró que comenzará a desarrollar acciones de prevención y respuesta inmediata para proteger a personas en condición de vulnerabilidad y combatir los casos de violencia intrafamiliar en el departamento de Comayagua.