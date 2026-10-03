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Matan a un hombre con triple nacionalidad frente a su casa en Catacamas, Olancho

Mauricio Díaz, de quien se dice tenía nacionalidad hondureña, salvadoreña y estadounidense, fue asesinado frente a su vivienda en El Llano, Catacamas

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 09:19
Matan a un hombre con triple nacionalidad frente a su casa en Catacamas, Olancho

Las autoridades investigan el asesinato de un hombre con tres nacionalidades en Catacamas.

Foto: cortesía redes sociales

Olancho, Honduras.- Un hombre de triple nacionalidad fue asesinado a disparos frente a su propia casa ubicada en el barrio El Llano, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho. El hecho se registró el viernes 2 de octubre.

Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Mauricio Díaz, de nacionalidad hondureña, salvadoreña y estadounidense.

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Pobladores de la zona relataron que hombres desconocidos llegaron hasta la casa de la víctima y comenzaron a dispararle hasta dejarlo sin vida; luego se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

El cadáver de la víctima quedó tendido frente a su vivienda, situada cerca de la escuela Vida Abundante.

Tras el violento hecho, los pobladores alertaron a las autoridades de la Policía Nacional, por lo que varios agentes llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen y buscar indicios de este nuevo homicidio, cuyo móvil es desconocido hasta ahora.

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Asimismo, se apersonaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue para efectos de la debida autopsia.

Los vecinos de la localidad se encuentran consternados por el crimen. Por su parte, las autoridades manifestaron que investigan el hecho y se espera que próximamente brinden mayores detalles al respecto.

Mientras tanto, los habitantes de Catacamas, Olancho, se encuentran alarmados por el notable incremento de muertes violentas en la región. En ese sentido, instan a las autoridades a brindar mayor seguridad en la zona, argumentando que ya no soportan la situación.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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