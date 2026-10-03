Matan a un hombre con triple nacionalidad frente a su casa en Catacamas, Olancho

Olancho, Honduras.- Un hombre de triple nacionalidad fue asesinado a disparos frente a su propia casa ubicada en el barrio El Llano, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho. El hecho se registró el viernes 2 de octubre. Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Mauricio Díaz, de nacionalidad hondureña, salvadoreña y estadounidense.

Pobladores de la zona relataron que hombres desconocidos llegaron hasta la casa de la víctima y comenzaron a dispararle hasta dejarlo sin vida; luego se dieron a la fuga con rumbo desconocido. El cadáver de la víctima quedó tendido frente a su vivienda, situada cerca de la escuela Vida Abundante. Tras el violento hecho, los pobladores alertaron a las autoridades de la Policía Nacional, por lo que varios agentes llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen y buscar indicios de este nuevo homicidio, cuyo móvil es desconocido hasta ahora. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse