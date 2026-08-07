Hombre dedicado a la ganadería es asesinado de camino a su finca en Gualaco, Olancho

Olancho, Honduras.- Un reconocido ganadero fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos en la aldea El Guayacán, municipio de Gualaco, departamento de Olancho, mientras se dirigía a una de sus propiedades para iniciar su jornada laboral. La víctima fue identificada como Orlin Francisco Turcios Guillén, de 32 años, quien era conocido en la zona por dedicarse a la ganadería, el cuidado y la comercialización de ganado.

De acuerdo con los reportes, Turcios Guillén llegó en su vehículo hasta las cercanías del terreno y descendió del mismo para cruzar un río a pie; momento que habría sido aprovechado por los atacantes para emboscarlo y dispararle en repetidas ocasiones. Tras cometer el hecho violento, los responsables huyeron del lugar, mientras que los agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena del crimen, donde acordonaron el área y comenzaron con la recolección de indicios que permitan establecer el móvil del asesinato e identificar a los implicados.

Posteriormente, agentes de Medicina Forense llevaron a cabo el levantamiento cadavérico y trasladaron el cuerpo hacia la morgue capitalina, donde se le practicó la autopsia correspondiente.