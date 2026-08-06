Policía explica lo que pasó con el hombre que murió en instalaciones de la DNVT

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional emitió un comunicado aclarando lo que sucedió horas antes de que un hombre falleciera en las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en Tegucigalpa este jueves 6 de agosto. Según explica el escrito, el ahora fallecido identificado como Alberto Alonso Ramírez (44 años), sufrió un accidente de tránsito a las 1 de la madrugada en el bulevar Comunidad Económica Europea, a la altura del retorno hacia el aeropuerto Toncontín.

Minutos después, una patrulla se dirigió a la zona para constatar que Ramírez se encontraba acompañado de personal del Sistema Nacional de Emergencias 911. Según la Policía, el ciudadano "en su pleno estado de consciencia les manifestó (al personal del 911) que no necesitaba ser trasladado a ningún centro asistencial". La DNVT coordinó el uso de una grúa para trasladar el vehículo a sus instalaciones. De igual forma, llevaron al hombre a la institución para continuar el proceso administrativo. Estando en las oficinas se contactó con la esposa del conductor, pero esta se encontraba fuera del país. En ese sentido, se intentó comunicarse con otro pariente.