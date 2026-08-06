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¿Licencia vencida y exceso de velocidad? Lo que enfrenta conductor de bus escolar accidentado en el anillo

La DNVT descartó consumo de alcohol y confirmó que hubo exceso de velocidad en el accidente de un busito escolar registrado en el anillo periférico

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 14:32
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Este jueves 6 de agosto, un busito que transportaba estudiantes de la Escuela Nacional de Música terminó accidentado en el anillo periférico, en las cercanías de la Feria del Agricultor de la colonia Villa Nueva en la capital. El accidente de tránsito dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas el conductor y un menor que tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial. Pero, ¿qué pasará con el chofer? A continuación los detalles.

Foto: cortesía redes sociales
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De acuerdo con el reporte más reciente del subcomisario de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Darwin Hernández, el conductor del busito escolar identificado como Reynaldo Rivas Barrientos, de 49 años, conducía a exceso de velocidad.

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"Podemos determinar que es por una velocidad no prudente, el vehículo va detrás de otro, no lleva la distancia ni la velocidad correcta", explicó el funcionario de la DNVT.

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De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la unidad escolar circulaba detrás de otro vehículo que se detuvo de forma repentina, ocasionado que la unidad impactara fuertemente, colisión que por poco termina en una tragedia.

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Las autoridades descartaron que el conductor hubiera ingerido bebidas alcohólicas. "Se descarta actualmente, no ha ingerido ningún tipo de alcohol, es por una imprudencia de no guardar la distancia", remarcó Hernández.

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Asimismo, agregó que remitirán al conductor ante las instancias correspondientes. "Estamos haciendo todo lo procedente para remitir a la Fiscalía y al Ministerio Público".

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A la lista de irregularidades se sumó otro dato que complica la situación legal del conductor: circulaba con la licencia vencida.

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"Es lamentable que no andaba ningún permiso de conducir, estaba vencida su licencia de conducir", confirmó el funcionario de la DNVT ante los medios.

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La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte continúa indagando el caso, mientras el proceso en contra del conductor avanza en las instancias correspondientes.

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Sobre los posibles cargos, el subcomisario explicó que, pese a que el conductor permanece hospitalizado, no queda exento de comparecer ante la justicia.

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"Siempre nosotros le ponemos custodia y se continúa el procedimiento; en este caso siempre se acusa por las lesiones de una conducción temeraria", añadió Hernández.

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El otro pasajero que resultó herido fue un niño, identificado como Esdras Hernández, quien fue llevado al hospital Materno Infantil para su atención. Afortunadamente, el restos de menores que viajaban en la unidad resultaron ilesos, aunque con sus instrumentos dañados. El secretario de Estado en los Despachos de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), Yasser Abdalah Handal, se comprometió a reponer los artefactos musicales de los niños.

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