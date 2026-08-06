¿Licencia vencida y exceso de velocidad? Lo que enfrenta conductor de bus escolar accidentado en el anillo

Este jueves 6 de agosto, un busito que transportaba estudiantes de la Escuela Nacional de Música terminó accidentado en el anillo periférico, en las cercanías de la Feria del Agricultor de la colonia Villa Nueva en la capital. El accidente de tránsito dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas el conductor y un menor que tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial. Pero, ¿qué pasará con el chofer? A continuación los detalles.