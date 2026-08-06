"Estaba perdiendo el habla, no podía caminar": doña Josefa murió carbonizada en su casa en Cortés

Este es el rostro de doña Josefa Rivera, la señora de 96 años que murió carbonizada al interior de su vivienda en el municipio de San Manuel, Cortés.
La señora vivía sola en la vivienda y ya no podía caminar. Según relató su hijo mayor, también estaba perdiendo la vista.
El incendio ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada de este jueves 6 de agosto. Vecinos aseguran que desde el exterior intentaron alertar a la señora, pero ella no respondió.
El fuego avanzó rápidamente y afectó dos viviendas, además de destruir un vehículo. Hasta el momento se desconoce qué provocó el siniestro, aunque se investiga si pudo haber sido originado por un cortocircuito.
A unas cuadras de donde se ubicaba la vivienda de la señora residía uno de sus hijos, quien acudía todos los días a visitarla. Sin embargo, según explicó la familia, esa madrugada se encontraba trabajando en una maquila.
Imágenes captadas en el lugar mostraron los severos daños ocasionados por las llamas. Un vehículo que permanecía estacionado en el parqueo también quedó destruido por el fuego.
Lo más lamentable fue la forma en que fue encontrado el cuerpo. Los apagafuegos, durante las labores de remoción de escombros, hallaron sin vida a doña Josefa al interior de la vivienda.
Magdaleno Benítez, hijo mayor de doña Josefa, llegó al lugar del incendio y relató: "Mi hermano vivía atrás y mi hermano venía en horas de la noche a verla. Mala suerte, ya que cuando el fuego empezó no se pudo hacer nada".
"Ya estaba perdiendo el habla, no podía caminar, ya los reflejos los estaba perdiendo", expresó el hijo mayor de la señora.
"Hace unos tres días me despedí de ella porque la vi llorando, me puse a platicar con ella y le dije: '¿Qué siente, mamá, que le duele algo?' y me hizo seña que ya iba de camino", recordó Magdaleno Benítez al hablar de los últimos momentos que compartió con su madre.