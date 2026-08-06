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"Estaba perdiendo el habla, no podía caminar": doña Josefa murió carbonizada en su casa en Cortés

Los bomberos hallaron el cuerpo de la señora de 96 años tras la remoción de escombros. Vivía sola y ya no podía caminar. Estos son los detalles del incendio ocurrido en San Manuel, Cortés

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 08:59
Estaba perdiendo el habla, no podía caminar: doña Josefa murió carbonizada en su casa en Cortés
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Este es el rostro de doña Josefa Rivera, la señora de 96 años que murió carbonizada al interior de su vivienda en el municipio de San Manuel, Cortés.

 Foto: Cortesía.
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La señora vivía sola en la vivienda y ya no podía caminar. Según relató su hijo mayor, también estaba perdiendo la vista.

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El incendio ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada de este jueves 6 de agosto. Vecinos aseguran que desde el exterior intentaron alertar a la señora, pero ella no respondió.

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El fuego avanzó rápidamente y afectó dos viviendas, además de destruir un vehículo. Hasta el momento se desconoce qué provocó el siniestro, aunque se investiga si pudo haber sido originado por un cortocircuito.

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A unas cuadras de donde se ubicaba la vivienda de la señora residía uno de sus hijos, quien acudía todos los días a visitarla. Sin embargo, según explicó la familia, esa madrugada se encontraba trabajando en una maquila.

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Imágenes captadas en el lugar mostraron los severos daños ocasionados por las llamas. Un vehículo que permanecía estacionado en el parqueo también quedó destruido por el fuego.

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Lo más lamentable fue la forma en que fue encontrado el cuerpo. Los apagafuegos, durante las labores de remoción de escombros, hallaron sin vida a doña Josefa al interior de la vivienda.

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Magdaleno Benítez, hijo mayor de doña Josefa, llegó al lugar del incendio y relató: "Mi hermano vivía atrás y mi hermano venía en horas de la noche a verla. Mala suerte, ya que cuando el fuego empezó no se pudo hacer nada".

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"Ya estaba perdiendo el habla, no podía caminar, ya los reflejos los estaba perdiendo", expresó el hijo mayor de la señora.

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"Hace unos tres días me despedí de ella porque la vi llorando, me puse a platicar con ella y le dije: '¿Qué siente, mamá, que le duele algo?' y me hizo seña que ya iba de camino", recordó Magdaleno Benítez al hablar de los últimos momentos que compartió con su madre.

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