Con un millón de lempiras embalados capturan a tres hombres en muelle de cabotaje de La Ceiba

Tres hombres fueron capturados en el Muelle de Cabotaje de La Ceiba cuando pretendían abordar una embarcación con destino a la isla de Roatán, portando una suma superior a un millón de lempiras en efectivo de la cual no pudieron justificar su origen. Lo que se sabe del caso.
Los detenidos llegaron a las instalaciones de la terminal marítima a bordo de un taxi como cualquier otro turista que se aproxima a abordar alguna embarcación.
En este automotor con registro 0985 llegaron los tres sospechosos hasta el muelle, el taxi fue inspeccionado minuciosamente por agentes policiales encontrando la millonaria suma.
Los tres detenidos fueron identificados preliminarmente como Carlos Jamel Fernandez, Zacaniel Khiarie Pouchie Pinnacle.
Los detenidos son originarios de Roatán y uno de ellos residente de La Ceiba, Atlántida, quien era el que conducía el taxi de nombre Nelson Enrique López.
Durante las inspecciones de rutina realizadas por las autoridades en el punto de embarque, se detectó el millonario monto de dinero que era transportado bajo condiciones sospechosas.
El dinero era trasladado sin la documentación legal, además iba en tres cajas, embalado en bolsas plásticas negras.
Los sospechosos no lograron justificar el origen exacto del dinero ni tampoco cuál era su destino, pues mientras uno decía Roatán otro decía la Mosquitia.
"La detención se hizo gracias a las inspecciones de rutina de la Policía Nacional. Ellos argumentaron que su destino final era la Mosquitia, aunque inicialmente iban a Roatán. Ellos serán remitidos a la Fiscalía", dijo el comisionado Samir Rodriguez jefe de la policía nacional en Atlántida.
Al ser interrogados por los agentes policiales, los sospechosos argumentaron que la fuerte cantidad de dinero provenía de una herencia familiar, pero no lograron establecer momentáneamente como comprobarlo.
Al no presentar los comprobantes requeridos para el transporte de tales sumas de efectivo, los tres individuos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
Adicionalmente, levantó sospechas el hecho de transportar el dinero de esa manera en lugar de utilizar una transferencia bancaria.
En las próximas horas serán remitidos al Ministerio Público para responder por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
En el vehículo se buscó otros indicios que permitieran esclarecer el caso, pero las autoridades solo reportan el hallazgo del dinero y ningún otro ilícito.