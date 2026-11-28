Tegucigalpa, Honduras.- Un menor de 16 años de edad, supuesto integrante de la Pandilla 18, fue capturado en una operación ejecutada por detectives de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

La acción policial se dearrolló en la colonia 14 de Marzo, en la capital, dónde le dieron detención al adolescente, conocido en el mundo de las pandillas con el alias de "Mata policias".

Sobre el detenido pendía una orden de aprehensión emitida por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Tegucigalpa, por su presunta vinculación con el asesinato del agente de policía, asignado a la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Anner Otoniel Pastor García.

Además, por los delitos de extorsión agravada, robo agravado de uso de vehículo y asociación terrorista, en perjuicio testigos protegidos, el funcionario policial y el orden público de la seguridad del Estado de Honduras.