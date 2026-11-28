Tegucigalpa, Honduras.- Un menor de 16 años de edad, supuesto integrante de la Pandilla 18, fue capturado en una operación ejecutada por detectives de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
La acción policial se dearrolló en la colonia 14 de Marzo, en la capital, dónde le dieron detención al adolescente, conocido en el mundo de las pandillas con el alias de "Mata policias".
Sobre el detenido pendía una orden de aprehensión emitida por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Tegucigalpa, por su presunta vinculación con el asesinato del agente de policía, asignado a la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Anner Otoniel Pastor García.
Además, por los delitos de extorsión agravada, robo agravado de uso de vehículo y asociación terrorista, en perjuicio testigos protegidos, el funcionario policial y el orden público de la seguridad del Estado de Honduras.
Hecho criminal
El arresto se llevó a cabo mediante dos allanamientos de morada efectuados por agentes de la División de Delitos Contra la Vida, de la DPI, con el acompañamiento técnico-jurídico del Ministerio Público, y el apoyo de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Unidad Metropolitana de Prevención Número 3 (UMEP-3).
El asesinato del agente Anner Pastor ocurrió el 15 de octubre de 2026, en un car wash y autolote ubicado en la colonia Miraflores Sur, de esta ciudad capital.
Según las diligencias investigativas, el funcionario policial se encontraba en el establecimiento realizando gestiones para adquirir un vehículo, cuando fue víctima de un asalto perpetrado por varios individuos que se movilizaban en motocicletas.
Durante el incidente, el agente habría intentado impedir el robo de sus pertenencias, momento en que otros individuos intervinieron y le dispararon, provocándole heridas mortales. Posteriormente los sospechosos huyeron del lugar. Las investigaciones establecen preliminarmente, que el móvil del crimen estaría relacionado con el robo.
Durante los allanamientos, los equipos policiales realizaron registros en los inmuebles intervenidos con el objetivo de localizar y recolectar indicios que permitan fortalecer el expediente investigativo.
Asimismo, en el lugar de los allanamientos se requirió a otro menor infractor de 16 años a quien se le encontró en poder de supuesta droga, por lo que sera puesto a disposición del Ministerio Público (MP), por la infracción penal de tráfico de drogas.