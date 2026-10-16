Video capta asalto en autolote donde murió un policía tras recibir varios disparos

Tegucigalpa, Honduras.- El agente de la Policía Nacional, Anner Otoniel Pastor García, murió la noche del jueves 15 de octubre tras resultar gravemente herido durante un asalto en un autolote de la capital hondureña, donde recibió varios impactos de bala.

El funcionario, asignado a la Dirección de Asuntos Especializados (DAET), permaneció varias horas bajo atención médica en el Hospital Escuela, pero falleció alrededor de las 10:00 p.m. debido a la gravedad de las lesiones. Tras confirmarse la muerte, su cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público para los procedimientos médico-legales correspondientes y su posterior entrega a sus familiares.



De acuerdo con los reportes preliminares, el policía se encontraba vestido de civil en el establecimiento, al que habría llegado para realizar gestiones relacionadas con la compra de un vehículo, cuando fue interceptado por presuntos asaltantes.

Así ocurrió el asalto

Las primeras versiones indican que cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, estarían involucradas en el hecho y que se movilizaban en dos motocicletas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según la información divulgada, una pareja habría abordado al agente para despojarlo de sus pertenencias y, cuando los sospechosos intentaban retirarse del lugar, el funcionario reaccionó para impedir que escaparan.

Durante el forcejeo, el policía habría logrado derribar la motocicleta en la que se movilizaban dos de los presuntos asaltantes, sin embargo, los otros involucrados intervinieron y uno de ellos habría disparado en repetidas ocasiones contra el agente. El incidente quedó parcialmente registrado por las cámaras de seguridad del autolote, cuyas imágenes podrían contribuir a esclarecer las circunstancias del asalto y facilitar la identificación de las personas involucradas. "La Policía Nacional presenta sus más sinceras condolencias a su familia, compañero y amigos, rogando a Dios les conceda resignación y fortaleza en estos momentos difíciles", se puede leer en un comunicado compartido por la PN en sus redes sociales oficiales.