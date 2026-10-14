Capturan a sospechoso de triple homicidio y rapto de una menor en Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras.- La Policía Nacional capturó al presunto responsable de un triple homicidio ocurrido el martes 13 de octubre en la aldea La Vega, municipio de La Labor, Ocotepeque, luego de una intensa búsqueda en una zona montañosa del occidente de Honduras.

El sospechoso, de 30 años, fue localizado en una finca productora de café en la aldea Las Delicias, donde permanecía escondido tras el violento hecho que dejó como saldo dos hombres y una mujer muertos.

De acuerdo con las primeras diligencias investigativas, el crimen se habría originado durante una discusión entre el sospechoso y familiares de una adolescente de 14 años, cuando presuntamente intentó llevársela por la fuerza.