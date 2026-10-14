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Capturan a sospechoso de triple homicidio y rapto de una menor en Ocotepeque

El detenido será puesto a disposición del MP, mientras las autoridades investigan las circunstancias del ataque que dejó tres personas muertas en Ocotepeque

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 21:51
Capturan a sospechoso de triple homicidio y rapto de una menor en Ocotepeque

La búsqueda con la detención del sospechoso en una zona montañosa de la aldea Las Delicias, donde se encontraba oculto en una finca de café.

 Fotos: Cortesía

Ocotepeque, Honduras.- La Policía Nacional capturó al presunto responsable de un triple homicidio ocurrido el martes 13 de octubre en la aldea La Vega, municipio de La Labor, Ocotepeque, luego de una intensa búsqueda en una zona montañosa del occidente de Honduras.

El sospechoso, de 30 años, fue localizado en una finca productora de café en la aldea Las Delicias, donde permanecía escondido tras el violento hecho que dejó como saldo dos hombres y una mujer muertos.

De acuerdo con las primeras diligencias investigativas, el crimen se habría originado durante una discusión entre el sospechoso y familiares de una adolescente de 14 años, cuando presuntamente intentó llevársela por la fuerza.

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Tras el ataque, el hombre habría huido de la escena con la menor en contra de su voluntad, situación que activó las labores de búsqueda y localización por parte de las autoridades policiales.

Horas después, los equipos policiales lograron recuperar sana y salva a la adolescente, aunque las operaciones continuaron para ubicar al presunto responsable del homicidio múltiple.

Captura

La búsqueda concluyó con la localización y detención del sospechoso en una zona montañosa de la aldea Las Delicias, donde se encontraba oculto en una finca dedicada a la producción de café.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a las instalaciones policiales de Ocotepeque para iniciar el procedimiento legal correspondiente.

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Las autoridades informaron que el hombre será remitido al Ministerio Público por su presunta responsabilidad en los delitos de asesinato y rapto, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el triple homicidio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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