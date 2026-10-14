Hombre mata a dos sicarios luego de que ellos tirotearan a su esposa en Dulce Nombre, Copán

Copán, Honduras.- Dos supuestos sicarios murieron la tarde del martes, cuando emprendían su escapada después de tirotear a una mujer cuando esta se encontraba en el corredor de su vivienda.
Los dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta hasta la casa ubicada en la aldea Las Caleras, en el término municipal de Dulce Nombre, en el departamento de Copán.
Uno de ellos se bajó del vehículo de dos ruedas, con su cara oculta con un gorro pasamontañas y de inmediato entró al inmueble; al ubicar a su objetivo comenzó a dispararle, infiriéndole varios disparos en el tórax.
Con la premura que llegó, así salió corriendo de la vivienda, dejando herida a la dama, de quién hasta ahora se desconoce su identidad. El gatillero se subió a la moto, en la que lo esperaba su compinche, y ambos salieron a alta velocidad del lugar.
Sorprendidos
Lo que estos no imaginaron es que alguien en la casa reaccionaría a la agresión. El hombre de aquella casa no lo pensó dos veces; encendió el motor de su carro y salió detrás de los dos criminales, dándoles alcance en un par de minutos.
En un video captado por la cámara de seguridad de un local comercial de la zona, y que fue difundido en las redes sociales, se puede observar, como un vehículo tipo pick-up, color rojo, embiste violentamente a la moto en la que huían los dos sujetos.
Tras el impacto, fueron arrastrados por varios metros, hasta remacharlos contra el muro perimetral de otra de las viviendas de la aldea Las Caleras, en Dulce Nombre, en el occidente del país.
Los dos gatilleros murieron casi en el acto, producto del fuerte impacto provocado por el atropellamiento. Entre tanto, el conductor del carro, de quién tampoco se ha conocido su nombre, se esfumó de la zona, evitando así una potencial captura.
¿Falleció o no?
La mujer fue llevada a un centro médico de Santa Rosa de Copán, a unos 19 kilómetros de dónde se produjo el violento ataque armado, con el fin de salvarle la vida.
Horas después trascendió que ella había muerto en el hospital que fue ingresada, y que su familia se opuso a que su cuerpo fuera trasladado a la morgue del Ministerio Público (MP), pero ninguno de estos dos extremos han sido confirmados.
Los cuerpos fueron llevados hasta la morgue de San Pedro Sula, debido a que en la sede de Santa Rosa no hay Departamento de Identificación Humana, entidad encargada de revelar las identidades de las personas fallecidas cuando estas ingresan como desconocidas.
Sólo unas horas después de haberse realizado el ingreso de estos a esa oficina médico legal, llegaron familiares a la morgue sampedrana para reconocerlos.
Estos respondían en vida a los nombres de José Daniel Matamoros Euceda, de 23 años de edad, originario de Pespire, en el departamento de Choluteca. Además, Santos Eduardo Hernández Cálix, de 21 años, oriundo de Comayagua; ambos residían en la zona del valle de Sula.
Agentes policiales destacados en esta región del país, iniciaron las investigaciones para determinar que motivó el primer ataque, conocer el móvil, la identidad y antecedentes de los dos agresores primarios.