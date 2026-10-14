Hombre mata a dos sicarios luego de que ellos tirotearan a su esposa en Dulce Nombre, Copán

Copán, Honduras.- Dos supuestos sicarios murieron la tarde del martes, cuando emprendían su escapada después de tirotear a una mujer cuando esta se encontraba en el corredor de su vivienda. Los dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta hasta la casa ubicada en la aldea Las Caleras, en el término municipal de Dulce Nombre, en el departamento de Copán. Uno de ellos se bajó del vehículo de dos ruedas, con su cara oculta con un gorro pasamontañas y de inmediato entró al inmueble; al ubicar a su objetivo comenzó a dispararle, infiriéndole varios disparos en el tórax. Con la premura que llegó, así salió corriendo de la vivienda, dejando herida a la dama, de quién hasta ahora se desconoce su identidad. El gatillero se subió a la moto, en la que lo esperaba su compinche, y ambos salieron a alta velocidad del lugar.

Sorprendidos

Lo que estos no imaginaron es que alguien en la casa reaccionaría a la agresión. El hombre de aquella casa no lo pensó dos veces; encendió el motor de su carro y salió detrás de los dos criminales, dándoles alcance en un par de minutos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En un video captado por la cámara de seguridad de un local comercial de la zona, y que fue difundido en las redes sociales, se puede observar, como un vehículo tipo pick-up, color rojo, embiste violentamente a la moto en la que huían los dos sujetos. Tras el impacto, fueron arrastrados por varios metros, hasta remacharlos contra el muro perimetral de otra de las viviendas de la aldea Las Caleras, en Dulce Nombre, en el occidente del país.

Los dos gatilleros murieron casi en el acto, producto del fuerte impacto provocado por el atropellamiento. Entre tanto, el conductor del carro, de quién tampoco se ha conocido su nombre, se esfumó de la zona, evitando así una potencial captura.

¿Falleció o no?

La mujer fue llevada a un centro médico de Santa Rosa de Copán, a unos 19 kilómetros de dónde se produjo el violento ataque armado, con el fin de salvarle la vida. Horas después trascendió que ella había muerto en el hospital que fue ingresada, y que su familia se opuso a que su cuerpo fuera trasladado a la morgue del Ministerio Público (MP), pero ninguno de estos dos extremos han sido confirmados.