Atado de pies y manos: Así hallan el cadáver de un hombre en Copán

Copán, Honduras.— Un hombre fue encontrado sin vida y atado de pies y manos la mañana de este viernes 26 de diciembre en el barrio San Antonio, departamento de Copán.

Según información preliminar, el cuerpo de la víctima estaba cubierto con sábanas y amarrado con cables eléctricos de pies y manos.

La versión inicial indica que el hombre habría sido asesinado en otro sector de Copán y posteriormente abandonado en el barrio San Antonio, donde fue localizado.