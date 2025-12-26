  1. Inicio
Atado de pies y manos: Así hallan el cadáver de un hombre en Copán

Entre sábanas y atado con cables de electricidad, así fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en el departamento de Copán. La víctima aún no ha sido identificada

Según información preliminar, el cuerpo de la víctima estaba cubierto con sábanas y amarrado con cables eléctricos de pies y manos.

 Foto: EL HERALDO

Copán, Honduras.— Un hombre fue encontrado sin vida y atado de pies y manos la mañana de este viernes 26 de diciembre en el barrio San Antonio, departamento de Copán.

La versión inicial indica que el hombre habría sido asesinado en otro sector de Copán y posteriormente abandonado en el barrio San Antonio, donde fue localizado.

Vecinos del sector se percataron del cuerpo y alertaron a las autoridades policiales, quienes se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena.

Al sitio también llegaron equipos de Medicina Forense y del Ministerio Público (MP), quienes realizaron el levantamiento del cadáver y la recolección de los primeros indicios del caso.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima, ya que los vecinos que hicieron el hallazgo no lograron reconocerlo como residente de la zona.

Asimismo, no se ha determinado la causa exacta de la muerte. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

