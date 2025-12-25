Todo quedó grabado: video muestra intento de asalto en Supermercado Queyma de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Las cámaras de seguridad del Supermercado Queyma captaron el minuto a minuto del violento intento de asalto ocurrido el pasado sábado 20 de diciembre.
Eran aproximadamente las 4:30 de la tarde cuando una camioneta negra se estacionó frente al local.
Tras esperar varios minutos vigilando el movimiento, tres hombres vestidos de negro descendieron del vehículo portando armas largas.
Al irrumpir en el establecimiento, los criminales encañonaron a los clientes y empleados; sin embargo, la acción fue interrumpida por el guardia de seguridad, quien en un acto de valentía repelió el asalto.
Durante el intercambio de disparos, el guardia logró herir a uno de los delincuentes, aunque él también resultó con heridas de bala.
La rápida respuesta de patrullas de la Policía Nacional, que llegaron al lugar mientras aún se registraba la balacera, permitió la captura inmediata de los tres sujetos, frustrando el robo y asegurando el área.
En el video se muestra, desde varios ángulos, el recorrido que los asaltantes hicieron dentro del supermercado.
Además, se observa cómo uno de ellos se quita la capucha, suelta la mochila y trata de hacerse pasar por víctima.
Tras ser puestos a disposición de la justicia, un juez dictó la medida de detención judicial contra los tres implicados durante la audiencia de declaración de imputados, enviándolos a prisión.
Uno de los detenidos fue identificado como Pablo José Morales, quien tenía un hermano gemelo que extrañamente fue asesinado dos días después del intento de atraco. Las causas de la muerte del hermano se desconocen.
Este viernes 26 de diciembre se llevará a cabo la audiencia inicial, donde la Fiscalía solicitará el auto de formal procesamiento por el delito de robo agravado y otros cargos relacionados.