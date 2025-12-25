Todo quedó grabado: video muestra intento de asalto en Supermercado Queyma de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Las cámaras de seguridad del Supermercado Queyma captaron el minuto a minuto del violento intento de asalto ocurrido el pasado sábado 20 de diciembre. Eran aproximadamente las 4:30 de la tarde cuando una camioneta negra se estacionó frente al local. Tras esperar varios minutos vigilando el movimiento, tres hombres vestidos de negro descendieron del vehículo portando armas largas.

Al irrumpir en el establecimiento, los criminales encañonaron a los clientes y empleados; sin embargo, la acción fue interrumpida por el guardia de seguridad, quien en un acto de valentía repelió el asalto. Durante el intercambio de disparos, el guardia logró herir a uno de los delincuentes, aunque él también resultó con heridas de bala.