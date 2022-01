Mujer en estado de embarazo muere en fatal accidente en Cofradía, Cortés

CORTÉS, HONDURAS.- Un fuerte accidente vial cobró la vida de una fémina la mañana de este jueves en el sector de La Fortaleza, municipio de Cofradía, departamento de Cortés, al norte de Honduras.



El siniestro ocurrió cuando un microbús que viajaba desde Naco hasta San Pedro Sula fue impactado por un vehículo tipo turismo, color rojo, provocando que la unidad de servicio público cayera aparatosamente y girara en varias ocasiones hasta quedar a la orilla de la carretera. El otro automóvil quedó a unos metros, impactado de frente contra un paredón.



La mujer que falleció en el lugar respondía al nombre de Lizeth Ochoa Hernández de 22 años, quien viajaba como pasajera dentro del microbús, en el asiento ubicado detrás del conductor, justo donde impactó el vehículo tipo turismo.

Otra mujer que se encontraba en la escena, quien dijo ser prima de la víctima, relató entre lágrimas que su pariente recibió el impacto directamente, pues fue justo en el lado donde iba sentada y además fue aplastada por otros pasajeros cuando rodaron por el pavimento, "tenía un hijo y estaba embarazada", lamentaba.



El cuerpo de la fémina quedó tendido a un lado de la calle. Vestía un pantalón morado y tenis blancos. Según su prima, ambas se dirigían hacia su trabajo.



En el lugar también había varias personas heridas en diferentes partes de su cuerpo, unos con mayor gravedad que otros, por lo que fueron trasladados hasta el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, para recibir atención médica.

Imprudencia

Según versiones de los pasajeros, el conductor del microbús manejaba de manera normal y de repente sintieron el fuerte golpe que desató la desesperación dentro del vehículo. "¡Ayúdenme!", "Auxilio", "¡Sáquennos!", recordaron que gritaban los afectados.



"Yo vengo en mi carril y el carro me quitó el derecho de vía, yo lo quise evitar, incluso la trompa del busito no tiene nada, él me pega ahí (en el lateral) después nos vinimos dando vueltas. El carro quedó dado vuelta y nos salimos como pudimos, de ahí otros compañeros me ayudaron a levantarlo", declaró Eduardo Enrique Pineda, conductor del microbús.



El operador de transporte público también denunció que el conductor del vehículo tipo turismo huyó de la escena y pese a que lo persiguió por unos minutos, no fue posible alcanzarlo, por lo que se desconoce su paradero.



Al lugar de los hechos se presentaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron el área y procedieron a verificar la placa de los carros involucrados, recabaron testimonios y asistieron a los heridos que aún quedaban en la zona.

Según uno de los agentes, ya se trabaja para ubicar a la persona señalada como la responsable del fatal accidente que cobró la vida de la joven que era originaria del departamento de Olancho.

