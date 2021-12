Le agarró odio porque descubrió que vivía con la propia hija": esposa de hombre asesinado por su padre en Copán

COPÁN, HONDURAS.- Hasta la morgue en Santa Rosa de Copán llegó este domingo la esposa del hombre que fue asesinado por su propio padre en el municipio de San Jerónimo, departamento de Copán, con la intención de reclamar sus restos y darles sepultura.



La mujer, identificada como María Fidelina García Hernández, cargaba en sus brazos a su hija de apenas 15 meses de edad, la menor de los tres vástagos que tuvo con Saúl Amilcar Villeda (44), quien fue ultimado por su padre, Roberto Villeda, tras una discusión.



La mujer relató que al momento del crimen ella escuchó las detonaciones de arma de fuego, por lo que se acercó a ver lo que estaba ocurriendo y al llegar encontró a su marido en el suelo y a suegro propinándole heridas en el rostro y cabeza con un machete.

"Yo estaba en la casa cuando oímos los disparos. Yo salí a ver y él estaba tirado, cinco tiros le pegó y de ahí le estaba dando con el machete en la cabeza. Ya estaba destrozada la cabeza", recordó la fémina en una entrevista con el canal HCH.



"A mí me dijo hija de p*** qué venís a hacer vos ¿Ya querés vos también? y yo me fui y vi que no tenía balas, pero creí que me iba a seguir con el machete, entonces me fui y siempre quedó dándole en la cabeza", agregó.

"Le agarró odio porque lo descubrió"

Según la mujer, el hombre de 65 años odiaba a su hijo desde hacía mucho tiempo, pero cuando este descubrió su aberrante comportamiento, todo empeoró.



"Él (el fallecido) sufría desde muchacho estando con él, 'yo ya descansé hasta que ya me casé con usted', me dijo", recordó María, aunque aseguró que no sabe bien a qué tipo de sufrimiento fue sometido su esposo cuando era pequeño.

Así quedó el cuerpo de Saúl Amilcar Villeda tras el ataque de su propio padre.







Sin embargo, la viuda reveló que "agarró un odio don "Beto" contra el hijo porque él le descubrió que vivía con la propia hija, entonces mi esposo vino a poner la denuncia, pero nunca vino a decir que sí él estaba viviendo con la propia hija. Hace como 12 años fue, porque hasta tuvo un hijo con ella que tiene esa edad".



La acongojada mujer cree que la discusión entre ambos pudo deberse a ese tema, pues su esposo no perdonaba a su padre por esa razón y su suegro, aunque lo negaba todo, amenazaba a quien se refiriera a ese hecho.



"Dicen que cuando la Policía llegó, él aceptó que sí vivía con la hija, pero él dijo que si lo denunciaban mejor le alistaran el cajón", detalló la entrevistada.

Piden justicia

Ente lágrimas, la esposa de Saúl Amilcar pidió que su suegro reciba todo el peso de la ley, porque además de temer por su propia vida y la de su hijos de 15, 12 y un año, a quienes dice que don Alberto nunca quiso, tiene miedo de represalias contra otros miembros de su familia.



"¡Justicia! que no lo dejen libre, porque así como él me sentenció a mí, dicen que dijo que si él hubiera tenido tiros mata a mi hermano", finalizó.

