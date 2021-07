Hallan a menor que se escapó de su casa para encontrarse con un grupo de videojugadores

EL PARAÍSO, HONDURAS.- Gracias a un grupo de WhatsApp y tras cinco días de intensa búsqueda las autoridades lograron localizar sana y salva a una niña de 12 años que escapó de su casa desde el pasado domingo 27 de junio de 2021.



De acuerdo con las informaciones, Glenda Abigail Alvarado salió de su casa en horas de la madrugada y huyó con un grupo de personas que conoció en WhatsApp, los cuales eran aficionados a los videojuegos.

Cuando escapó de su casa , la pequeña se llevó el celular de sus padres, con el que jugaba en línea con personas desconocidas. "Cuando los papás se levantaron ya no la encontraron. Es increíble cómo es el alcance que tienen los niños; ella jugaba bastante y tenían un grupo en WhatsApp donde se contactaron con personas", dijo una de sus tías el día que desapareció.



Según se informó, Alvarado se había comunicado con sus padres, a quienes les contó que estaba bien y que iba con rumbo a Estados Unidos junto a otras jovencitas, pero acompañadas también de personas adultas.

No obstante, tras las investigaciones, la menor fue hallada en Danlí, El Paraíso, y luego fue llevada con las autoridades, para que realicen las pesquisas del caso y descartar que la adolescente no fue sometida a ningún tipo de abuso.

Adicción a los videojuegos

El 27 de mayo de 2021, el caso de un menor de 16 años, quien presuntamente murió por su adicción a Free Fire, alertó a los padres de familia.



Roxana Antúnez, madre del joven, aseguró que su hijo habría perdido la vida a causa de su adicción a un videojuego.



Antúnez asegura que su hijo cambió su carácter, perdió el apetito y pese a acudir a varias consultas médicas no se le detectó ninguna enfermedad.



"Yo insistía llevándolo a consulta y haciéndole exámenes y todo mundo me dijo que él estaba sano, lo último que hice fue llevarlo a un especialista y me dijo que estaba sano, pero él insistía con la fiebre y el dolor en los ojos", relató entre lágrimas su progenitora.



"Cuando él no trabajaba pasaba jugando las 24 horas, solo llegaba de trabajar y se ponía a jugar, aún cuando ya no tenía su teléfono se ponía a hacer señas con sus deditos como que estaba jugando el maldito juego... como que estaba matando", recordó en su momento.

Desaparecidos por Internet

La desaparición de menores de edad luego de conocer personas a través de redes sociales no es nada nuevo en el país y lamentablemente hay otros casos similares. Es necesario estar alertas y verificar qué hacen los menores en línea y con quiénes se contactan.



En el mes de febrero de 2021, José Omar López Ramírez, de apenas 17 años de edad, fue hallado muerto en la colonia Tiloarque de la capital. El joven salió de su vivienda para encontrarse con una mujer que lo contactó a través de la red social Facebook y con quien hablaba desde hace varias semanas.



El año pasado Óscar Barrera (16) desapareció tras citarse con una mujer que conoció a través de Facebook. Tristemente su cuerpo fue hallado como 10 días después en avanzado descomposición y hasta devorado por aves de rapiña.



En 2017, Marjori Suyapa Euceda y Bessy Lorena Flores, ambas de 20 años, conocieron a unos jóvenes por la popular red social, por lo que tras largas conversaciones decidieron dar el siguiente paso y conocerse. Sus cuerpos fueron hallados poco después.

En 2016, tres meses después de desaparecer, fue hallada la osamenta de Eduar Enrique Hernández (23) en Santa Lucía, Francisco Morazán. El joven había quedado de verse con una atractiva mujer que conoció en Facebook, por lo que encendió su motocicleta y partió en busca del amor, pero no se supo más de él.



En 2015, el cuerpo sin vida del menor Antoni Josele Espinal Ramírez (13) -torturado y asesinado tras acudir a una cita con 'su novia' virtual- fue hallado flotando en el río Chamelecón de La Lima, Cortés.



Adicionalmente, la zona occidental más que cualquier otra región del país ha registrado en años anteriores casos de menores que son sacados de sus casas bajo engaño con fines criminales.

