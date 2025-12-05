  1. Inicio
Ejecutan allanamientos en cuatro asociaciones reservistas de las FF AA por irregularidades

Las investigaciones buscan los delitos de administración fraudulenta, corrupción en los negocios entre particulares y uso indebido de uniformes

  • 05 de diciembre de 2025 a las 16:10
Ejecutan allanamientos en cuatro asociaciones reservistas de las FF AA por irregularidades

Los allanamientos se desarrollaron junto a miembros de la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.

 Foto: Ministerio Público

Tegucigalpa, Honduras.- Por denuncias de irregularidades, la Fiscalía Especial contra Delitos Comunes ejecutó cuatro allanamientos de morada, tres en Tegucigalpa, y uno en El Progreso, Yoro, en cuatro asociaciones reservistas de las Fuerzas Armadas.

Según el comunicado del Ministerio Público, "El operativo es con el objetivo de recolectar información financiera, entre otros, en relación con la supuesta comisión de los delitos de administración fraudulenta, corrupción en los negocios entre particulares".

"Uso indebido de uniformes, insignias y equipo policial o militar, cuyos afectados son ex miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) aglutinados en cuatro asociaciones", añadió.

Las asociaciones denunciadas fueron la Asociación de Reservistas de las Fuerzas Armadas de Honduras (ARFFAA), la Asociación de Reservistas Patriotas de Honduras (ARPAH), Asociación de Patriotas Hondureños (APAH) y la Asociación de Reservistas del Ejército, Navales y Aéreos de Honduras (ARENAH), en El Progreso.

