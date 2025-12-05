Ejecutan allanamientos en cuatro asociaciones reservistas de las FF AA por irregularidades

Tegucigalpa, Honduras.- Por denuncias de irregularidades, la Fiscalía Especial contra Delitos Comunes ejecutó cuatro allanamientos de morada, tres en Tegucigalpa, y uno en El Progreso, Yoro, en cuatro asociaciones reservistas de las Fuerzas Armadas.

Según el comunicado del Ministerio Público, "El operativo es con el objetivo de recolectar información financiera, entre otros, en relación con la supuesta comisión de los delitos de administración fraudulenta, corrupción en los negocios entre particulares".

"Uso indebido de uniformes, insignias y equipo policial o militar, cuyos afectados son ex miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) aglutinados en cuatro asociaciones", añadió.